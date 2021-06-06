رولان غاروس: الأمريكية سيرينا وليامس تودع البطولة بعد فشلها في تخطي ريباكينا بثمن النهائي

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انتهت مساعي الأمريكية سيرينا وليامس للفوز بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بخسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا في 6 حزيران/يونيو 2021.

لم تتمكن الأمريكية سيرينا وليامس الأحد من تجاوز مرحلة ثمن نهائي بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، بعد خسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا، لتودع بذلك هذه المنافسة. وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ريباكينا ربع النهائي في بطولة كبرى، وستواجه الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

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فشلت الأمريكية سيرينا وليامس الأحد في تجاوز ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وتعزير رصيدها من الألقاب البالغ 24 في البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا 6-3 و7-5.

ولم تبلغ الأمريكية (39 عاما)، التي تحتاج لقبا واحدا لمعادلة الرقم القياسي في بطولات الغراند سلام للفردي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت، أبعد من الدور الرابع في رولان غاروس منذ خسارتها نهائي العام 2016.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ريباكينا ربع النهائي في بطولة كبرى، وستواجه الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

وفي تعليق لها على هذا الفوز، قالت ريباكينا: "أنا سعيدة للغاية، لقد كان أمرا لا يصدق. بالطبع كنت متوترة، خصوصا وأن إرسالاتي في النهاية لم تكن بالمستوى المطلوب".

وانتهى مشوار وليامس، إلى جانب المصنفات الثلاث الأوليات الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا بانسحابهما والبيلاروسية أرينا سابالينكا بخسارتها في الدور الثالث، لتتعزز إمكانية أن تشهد البطولة الفرنسية تتويجا مفاجئا بلقب السيدات.

فرانس24/ أ ف ب

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