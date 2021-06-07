رولان غاروس: أنس جابر "منتوج 100% تونسي" تسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها

تخوض لاعبة التنس التونسية المتألقة أنس جابر مباراة مصيرية الاثنين عند مواجهة الشابة الأمريكية الواعدة كوكو غوف في دور الـ16 بحدود منتصف النهار (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش) على الملعب الرئيسي "فيليب شاتريه" بموقع رولان غاروس. وتسعى ابنة الـ26 عاما لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها على الملاعب الترابية الباريسية، والثانية في البطولات الأربع الكبرى بعد استراليا 2020.

إعلان اقرأ المزيد

كانت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى "غراند سلام" عندما حققت هذا الإنجاز في أستراليا مطلع العام 2020. وها هي تسعى لتخطي المراهقة الأمريكية كوكو غوف (17 عاما) الاثنين في ثمن نهائي بطولة رولان غاروس في باريس وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

وتغلبت جابر في الدور السابق على البولندية ماغدا لينيت بمجموعتين لواحدة 3-6 و6-صفر و6-1، وهذه المرة الثانية تواليا في أربع مشاركات تخوض فيها دور الـ16 بعد أن خرجت في 2020 على يد الأمريكية دانييل كولينز (التي توقفت هذا العام في الدور الثاني بعد خسارتها أمام مواطنتها سيرينا وليامس).

أنس جابر في اليوم العالمي للنساء Appreciation tweet for all women in the world! #IWD21 🙌



I want to take the time to celebrate every women for their work, passion and love. Let's also celebrate female athletes giving out their best - on/off the court - inspiring women around the world. 🌍



This is for you. ❤️ pic.twitter.com/XNMHyr8pb6 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) March 8, 2021 أنس جابر

هل تكون رولان غاروس بداية طريق أنس نحو صدارة التصنيف العالمي؟

ارتبطت حياة أنس جابر ارتباطا وثيقا برياضة التنس. فقد بدأت تمارس هذه الرياضة في سن الثالثة بمسقط رأسها قصر هلال، التي تبعد نحو 25 كلم إلى جنوب مدينة المنستير على الساحل التونسي. وهي من مواليد 28 أغسطس/آب 1994. وتفتخر أنس بأنها "منتوج تونسي 100%" إذ إنها نشأت وتكونت في بلاها، وترعرعت فيها وتعلمت فيها التنس وشاركت بأولى المنافسات في منطقتها قبل أن تنافس وطنيا (في سن السادسة) ثم دوليا (في سن العاشرة)، إلى أن فازت ببطولة رولان غاروس في فئة الشباب عام 2011 (في سن 17 عاما).

وشددت اللاعبة المتألقة مرارا على أنها لم تيأس أبدا من نقص الإمكانات المتوفرة في تونس، بل إنها استعانت بالعزيمة والثقة بالنفس وتسلحت بدعم عائلتها (والدتها على وجه الخصوص) للمضي قدما في حلمها. ولم تخف أنس جابر عشقها، وهي صغيرة، للاعب الأمريكي أندي روديك صاحب بطولة أمريكا المفتوحة في 2003. وقالت إنها أُعجبت بروحه المعنوية وكان مصدر إلهام بالنسبة إليها لأجل شق طريقها نحو النجاح.

وعندما تمكنت من بلوغ ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة في 2020، تفجرت تونس فخرا بنجمتها وأصبحت تحلم بتتويجات جديدة. وهو ما أعلنت عنه أنس جابر، فهي تأمل أن "تقفز" إلى المراكز العشرة الأوائل في تصنيف اللاعبات المحترفات بنهاية 2021. وهي حاليا مصنفة 26 عالميا. وقالت إنها تريد يوما أن تصبح مصنفة أولى وأن تفوز بلقب بطولة كبرى.

فقد باتت ابنة قصر هلال قريبة من الإنجازات العظيمة، وطريق المجد قد يبدأ الاثنين من بوابة رولان غاروس، أمام مراهقة أمريكية يراودها حلم التتويج مثل منافستها التونسية.

علاوة مزياني

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك