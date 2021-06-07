كأس الأمم الأوروبية: قائد إسبانيا سيرجيو بوسكتس يغادر المعسكر التدريبي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء الأحد أن قائد المنتخب سيرجيو بوسكتس قد غادر المعسكر التدريبي لـ"الروخا" استعدادا لكأس الأمم الأوروبية 2020 لإصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل خمسة أيام على انطلاق البطولة القارية. وأفادت صحيفة "أس" المحلية أن الإدارة تخشى أن يكون بوسكتس قد نقل العدوى إلى زملائه.

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غادر قائد منتخب إسبانيا سيرجيو بوسكتس المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده استعدادا لكأس الأمم الأوروبية 2020 لإصابته بفيروس كورونا قبل خمسة أيام على انطلاق النهائيات القارية، وفق ما أعلن اتحاد بلاده للعبة مساء الأحد في بيان.

وذكر البيان أن نتيجة تحليل لاعب برشلونة (32 عاما) جاءت إيجابية في حين كانت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية، مشيرا إلى أن أولئك الذين كانوا على احتكاك معه "سيبقون في العزل" كإجراء احترازي.

ووفقا لبروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والحكومة الإسبانية، سييبقى بوسكتس في الحجر لستة أيام، على أن يكمل اللاعبون التمارين فرديا في فقاعة صحية ضمن الاستعدادات للبطولة التي تنطلق الجمعة.

تخوض "لا روخا" مباراتها الأولى ضد السويد الاثنين المقبل ويملك المدرب لويس إنريكي حتى السبت كي يجري تغييرات على التشكيلة قبل المباراة التي ستجري في إشبيلية.

وأفادت صحيفة "أس" المحلية أن الإدارة تخشى أن يكون بوسكتس قد نقل العدوى إلى زملائه.

خاض بوسكتس الذي استلم شارة القيادة بعد استبعاد سيرخيو راموس من التشكيلة، أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا وتوج معه بلقبي كأس الأمم الأوروبية 2012 وكأس العالم 2010.

فرانس24/ أ ف ب

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