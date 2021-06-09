المنتخب الفرنسي يهزم بلغاريا بثلاثية في مباراة استعدادية لكأس أمم أوروبا وإصابة بنزيمة تعكر الفوز

المنتخب الفرنسي يفوز على بلغاريا 3-0 في مباراة ودية. ستاد دو فرانس، باريس في 8 يونيو/حزيران 2021.

تغلب المنتخب الفرنسي الثلاثاء على ضيفه البلغاري بنتيجة 3-صفر في ملعب "ستاد دو فرانس" بضواحي باريس، في مباراة ودية كان بطل العالم يسعى عبرها لاختتام استعداداته لكأس أوروبا التي تنطلق الجمعة بأفضل طريقة، لولا إصابة كريم بنزيمة الذي غادر الملعب في الدقيقة 39 متأثرا حسب المدرب ديدييه ديشان بـ"ضربة قوية فوق الركبة".

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أكمل منتخب فرنسا بطل العالم استعداداته بأفضل طريقة لبداية مشواره في كأس أوروبا التي تنطلق الجمعة، بفوزه الثلاثاء على ضيفه البلغاري 3-صفر على أرضية ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس، تحت أنظار 5 آلاف مشجع من الطواقم الطبية والإطفائيين والشرطة.

لكن الفوز تعكر باصابة المهاجم العائد بعد طول غياب كريم بنزيمة الذي ترك أرضية الملعب في الدقيقة 39 لصالح أوليفييه جيرو الذي استفاد من الوضع لتسجيل ثنائية.

"Ça fait plaisir et ça fait du bien. On prend leur force et c'est parti pour l'Euro !" 🗣️ @AntoGriezmann



Merci aux supporters Français 🙏💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/PFm0F40gVm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2021

وكشف المدرب ديدييه ديشان خلال استراحة الشوطين لقناة "أم 6" أن المهاجم البالغ 33 عاما "تلقى ضربة قوية فوق الركبة. توقف عن اللعب لأنه شعر بأنها (الركبة) أصبحت أكثر تصلبا... الفريق الطبي بجانبه".

وبعد أن حقق فوزا كبيرا الأربعاء على ويلز بثلاثية نظيفة، أضاف فريق ديشان فوزا ثانيا يمنحه الدفع المعنوي اللازم قبل خوض غمار "مجموعة الموت" في النهائيات القارية بصحبة البرتغال حاملة اللقب وألمانيا والمجر.

وأنهى منتخب فرنسا الذي حقق انتصاره الرابع تواليا على بلغاريا منذ الهزيمة المؤلمة جدا على أرضه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1993 1-2 بهدف في الثواني الأخيرة لإميل كوستادينوف ما حرمه المشاركة في مونديال 1994، الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله أنطوان غريزمان بطريقة أكروباتية وبمساعدة لاعب الوسط إيفاليو تشوتشيف الذي تحولت الكرة منه الى شباك فريقه (29).

ولم تكتمل الفرحة بعد إصابة فوق الركبة اليمنى لبنزيمة الذي شارك أساسيا في خط المقدمة إلى جانب غريمان وكيليان مبابي، ما دفع ديشان إلى استبداله بجيرو الذي حسم الفوز لمنتخب "الديوك" بهدف ثان في الدقيقة 83 بعد تمريرة من بنجامان بافار، قبل أن يضيف مهاجم تشلسي الإنكليزي الثالث أيضا بعدما وصلته الكرة من وسام بن يدر.

وحاليا، أصبح جيرو بحسب "أوبتا" للإحصاءات أول بديل يسجل ثنائية لفرنسا منذ غريزمان في يونيو/حزيران 2014 ضد جامايكا.

فرانس24/ أ ف ب

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