جدول مباريات الدور الأول في كأس الأمم الأوروبية

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عمدة لندن صادق خان مع تميمة كأس الأمم الأوروبية بجوار كأس البطولة في العاصمة البريطانية، 4 يونيو/حزيران 2021.

بعد انطلاقها في 1960 بأربعة منتخبات من القارة العجوز، ستُلعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021 بمنافسة 24 منتخبا وفي عدد كبير من المدن والبلدان الأوروبية لأول مرة.

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في ما يلي برنامج مباريات الدور الأول (دوري المجموعات) لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تنطلق الجمعة في روما ( الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش):

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فرانس24/ أ ف ب

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