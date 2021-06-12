رولان غاروس: جوكوفيتش يهزم "ملك الملاعب الترابية" نادال ويضرب موعدا مع تسيتسيباس في النهائي

في مباراة مثيرة دامت أكثر من أربع ساعات، تمكن الصربي نوفاك جوكوفيتش من التغلب على "ملك الملاعب الترابية" الإسباني رافايل نادل بثلاث مجموعات لواحدة في نصف نهائي بطولة ''رولان غارون" الفرنسية ليضرب موعدا في النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. وهذه الخسارة الأولى لنادال في البطولة الفرنسية الكبرى منذ أن سقط في ربع نهائي نسخة العام 2015 أمام جوكوفيتش بالذات.

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ألحق الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا الخسارة الثالثة فقط بالإسباني رافايل نادال حامل اللقب 13 مرة، في 16 عاما في بطولة رولان غاروس المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، ليبلغ الجمعة النهائي السادس له في باريس بعد مباراة ماراتونية 3-6، 6-3، 7-6 (7/4)، 6-2 بعد أربع ساعات و11 دقيقة.

وهذه الخسارة الأولى لنادال منذ أن سقط في ربع نهائي نسخة العام 2015 أمام جوكوفيتش بالذات، ليبلغ الأخير النهائي رقم 29 في بطولات الغراند سلام حيث سيواجه ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا الذي بات أول يوناني يبلغ نهائي غراند سلام بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف.

وثأر جوكوفيتش في المواجهة 58 ضد نادال، من خسارة نهائي العام الماضي أمام الإسباني بثلاث مجموعات نظيفة، ليبلغ النهائي في باريس للمرة السادسة، علما أنه خسر أربعة منها أمام نادال وتوج مرة وحيدة عام 2016 على حساب البريطاني أندي موراي.

وقال جوكوفيتش الساعي وراء لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى بعد الفوز "كان من الشرف لي أن اتواجد مع رافا على أرض الملعب في هذه المباراة المذهلة. إنها حتما أكبر مباراة خضتها في باريس".

وتابع "دجوكر" (34 عاما) "للفوز ضد رافا في ملعبه علي أن ألعب أفضل كرة مضرب، وهذه الأمسية فعلت ذلك. أعتقد أنه من الصعب إيجاد الكلمات لتفسير الضغط الذي عانيته هنا ضده".

وحرم جوكوفيتش منافسه من بلوغ النهائي الرابع عشر في رولان غاروس والتاسع والعشرين في الغراند سلام، ومسعاه بتحقيق اللقب الحادي والعشرين في البطولات الكبرى لينفرد بالرقم القياسي على حساب السويسري روجيه فيدرر.

أما الخسارة الأولى لنادال من أصل ثلاث كانت على يد السويدي روبن سوديرلينغ في العام 2009، مقابل 105 انتصارات مكنته من فرض نفسه ملكا للبطولة الفرنسية التي كان يسعى فيها لتعزيز رقمه القياسي وتحقيق لقبه الرابع عشر.

ويأمل جوكوفيتش أن يصبح اللاعب الوحيد منذ أكثر من 50 عامًا أن يحقق لقب كل من البطولات الكبرى أقله مرتين.

ورفع جوكوفيتش عدد انتصاراته ضد نادال إلى 30 في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما مقابل 28 للماتادور، ثمانية منها للصربي على الملاعب الترابية مقابل 19 لنادال.

أما في رولان غاروس فهذا الانتصار الثاني فقط لجوكوفيتش على الإسباني مقابل سبعة للأخير، والسابع في البطولات الكبرى ضده مقابل 10 لنادال.

تبادلات طويلة وكسر الإرسال

وفي المباراة التي سمحت فيها السلطات للجماهير بالبقاء استثنائيا رغم حظر التجول المفروض في فرنسا بدءاً من الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي، تقدم نادال سريعًا 5-صفر كاسرًا إرسال جوكوفيتش مرتين، ليبدو في طريقه للفوز بها بستة أشواط نظيفة كما حصل في المجموعة الأولى من نهائي العام الماضي. إلا أن جوكوفيتش، فاز بثلاثة أشواط متتالية مقلصا الفارق إلى 5-3، وأتيحت فرصة لتقليصها إلى 5-4 عند إرسال نادال فشل في الاستفادة منها.

وبعدما فشل نادال في ترجمة ست فرص لحسم المجموعة الأولى، نجح أخيرا في المحاولة السابعة بعد 61 دقيقة من المنافسة.

وبدأ الصربي المجموعة الثانية بقوة كاسرا إرسال منافسه ليتقدم 2-صفر، لكن سرعان ما خسره في الشوط الثالث. إلا أن هذه المرة حافظ على رباطة جأشه وجدد الكسر في الشوط السادس ليمضي ويفوز بالمجموعة 6-3.

وكانت هذه المرة الثانية التي يخسر فيها نادال مجموعة هذا العام، بعد تلك التي خطفها منه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع النهائي منهيًا سلسلة من 36 مجموعة متتالية منذ العام 2019.

وشهدت المباراة تبادلات طويلة واشواط امتدت على فترات طويلة إضافة إلى العديد من كسرٍ للإرسال حيث لم يكن شوط الإرسال سلاحا قويا بيد اللاعبين كما هي العادة.

وبادر "نولي" إلى الكسر في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة قبل أن يرد خصمه في التالي ومن ثم آخر للصربي. حافظ بعدها كل لاعب على إرساله في الشوطين المتتالين لتكون الفرصة سانحة لجوكوفيتش لإنهاء المجموعة لصالحه عند إرساله عندما كان متقدما 5-4، 30-صفر، إلا أن نادال عاد وعادل 5-5، قبل أن يحكتم اللاعبان إلى شوط كسر التعادل حسمه ديوكوفيتش 7-4 بعد ساعة و37 دقيقة.

وتكرر سيناريو الكسر في مطلع المجموعة الرابعة عبر نادال الذي تقدم 2-صفر، إلا أن جوكوفيتش فاز بستة اشواط متتالية ليحسم المواجهة لصالحه بعدما كسر إرسال منافسه ثلاث مرات.

فرانس24/ أ ف ب

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