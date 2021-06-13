الصربي نوفاك جوكوفيتش يتوج بلقب بطولة رولان غاروس للمرة الثانية

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نوفاك جوكوفيتش محتفلا بالفوز. 13 حزيران/يونيو 2021
نوفاك جوكوفيتش محتفلا بالفوز. 13 حزيران/يونيو 2021 © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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توج الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية الأحد بفوزه على ستيفانوس تسيتسيباس، ليحصد فوزه الثاني في هذه البطولة ويحرز لقبه الكبير التاسع عشر.

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عاد الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول من بعيد وحول تخلفه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين وخرج منتصراً 6-7 (6-8) و2-6 و6-3 و6-2 و6-4، ليتوج بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية في مسيرته ويحرز لقبه الكبير التاسع عشر.

وأصبح ابن الـ34 عاماً أول لاعب يتوج بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل في عصر الاحتراف والثالث في تاريخ الغراند سلام في عصري الهواة والاحتراف.

وبلقبه الـ19 في الـ"غراند سلام"، أصبح جوكوفيتش على بُعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم غريميه السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافايل نادال الذي انتهى مسعاه لإحراز رولان غاروس للمرة 14 بخسارته أمام الصربي بالذات في نصف النهائي.

 

فرانس24/أ ف ب

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