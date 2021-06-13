كأس الأمم الأوروبية 2021: الدانماركي إريكسون "يعود إلى الحياة" وفريقه يخسر أمام فنلندا وبلجيكا تهزم روسيا

لاعبو الدانمارك يشكلون حلقة حول زميلهم بينما يتوجه المسعفون إلى كريستيان إريكسن بعد سقوطه على أرضية الملعب.

بعدما ضجت ملاعب كرة القدم السبت بسقوط اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن مغشيا عليه على أرضية ملعب كوبنهاغن ضمن كأس الأمم الأوروبية 2021، طمأن طبيب المنتخب عشاق المستديرة على صحة اللاعب قائلا إنه وفريقه أعادوه إلى الحياة. وبعد عودة المباراة التي توقفت نحو ساعة ونصف الساعة فازت فنلندا على الدانمارك واحد - صفر. أما بلجيكا فقد أحرزت ثلاثية نظيفة أمام روسيا في بداية قوية للشياطين الحمر. وتعادلت سويسرا مع ويلز ليحصد كل منتخب نقطة ويتشاركا المركز الثاني في المجموعة التي تتصدرها إيطاليا.

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قال طبيب منتخب الدانمارك مارتن بويسن السبت إن فريقه الطبي "نجح في إعادة كريستيان إلى الحياة" بعدما سقط صانع الألعاب الدانماركي كريستيان إريكسن البالغ من العمر 29 عاما مغشيا عليه أثناء استقباله لكرة من رمية تماس قبل صافرة نصف مباراة المنتخب الدانماركي أمام فنلندا التي تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها على ملعب باركن في كوبنهاغن ضمن كأس الأمم الأوروبية 2021.

سقوط اللاعب الدانماركي مغشيا عليه Get well soon #Ericksen 🙏❤ pic.twitter.com/WLEWNfPxOY — FricTion (@nartey_adams) June 12, 2021

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال بويسن "تم الطلب منا النزول إلى أرضية الملعب عندما انهار كريستيان، لم أره شخصيا يسقط، لكن ما كان واضحا بأنه فقد الوعي".وأضاف "عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت الأمور كما شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه".وتابع "وصل الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به. لقد نجحنا في إعادة كريستيان إلى الحياة".

وسرعان ما تم نقل كريستيان إلى أقرب مستشفى في العاصمة الدانماركية وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أكد فيه أن الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده أنه "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى. وبرغم سيطرة دانماركية مستمرة، إلا أن فنلندا حافظت على تقدمها وحققت أول فوز لها في بطولة كبرى واحد- صفر.

كأس الأمم الأوروبية 2021: جدول المباريات والنتائج {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

بداية موفقة لبلجيكا

وتابع هداف بلجيكا روميلو لوكاكو هوايته المفضلة بتسجيله ثنائية لفريقه ليقوده إلى فوز عريض على روسيا بثلاثية نظيفة السبت في سان بطرسبورغ الروسية في منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا لكرة القدم.

وتصدرت بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة بفارق الأهداف على فنلندا.

وكرست بلجيكا الأولى عالميا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستواها المستقر في السنوات الأخيرة لا سيما بأنها تخوض غمار البطولة على وقع سجل مثالي في التصفيات شهد تسجيلها 10 انتصارات في 10 مباريات وسجلت 40 هدفا ومنيت شباكها بثلاثة أهداف فقط.

وقال لوكاكو بعد المباراة في ما يتعلق بحادثة إريكسن "بكيت كثيرا قبل المباراة. كان من الصعب المحافظة على التركيز. سأقوم بالاتصال به. لقد قرأت بأنه خارج دائرة الخطر. آمل أن يكون في صحة جيدة. أنا سعيد بالفوز لكن أفكاري مع كريستيان".

وأصيب الروسي دالر كوزاييف فلم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل بدلا منه دينيس تشيريشيف لاعب فالنسيا الإسباني الذي سجل 4 أهداف في كأس العالم التي استضافتها بلاده قبل 3 سنوات.

تعادل سويسرا وويلز

على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، خرجت ويلز بتعادل مستحق في مواجهة سويسرا 1-1 في باكورة مبارياتهما عن المجموعة الأولى في مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو السبت.

وافتتح بريل إمبولو التسجيل لسويسرا (49)، فيما أدرك كيفر مور التعادل لويلز (74)، ليحصد كل منتخب نقطة ويتشاركا المركز الثاني في المجموعة التي تتصدرها إيطاليا بعد فوزها الجمعة 3-صفر على تركيا في افتتاح البطولة.

فرانس24/ أ ف ب

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