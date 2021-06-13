كأس الأمم الأوروبية 2021: المنتخب الإنكليزي يتمكن من الثأر من نظيره الكرواتي

فاز المنتخب الإنكليزي الأحد على نظيره الكرواتي في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا بنتيجة 1-صفر، بهدف وضعه لاعبه رحيم ستيرلينغ.

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نجح رحيم ستيرلينغ بوضع المنتخب الإنكليزي على المسار الصحيح ضمن مسعاه للقبه الأول على الإطلاق منذ تتويجه بطلاً للعالم عام 1966 على أرضه، وذلك بقيادته للفوز على نظيره الكرواتي 1-صفر في مواجهة ثأرية الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا.

وبمؤازرة الجمهور الحاضر بأعداد محدودة في مدرجات "ويمبلي" الذي يستضيف مباريات إنكلترا في دور المجموعات من النسخة الحالية الموزعة مبارياتها على 11 مدينة أوروبية احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، أهدى ستيرلينغ بلاده النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 57، وذلك في أول ظهور لها على أرضها ضمن بطولة كبرى منذ نهائيات كأس أوروبا 1996 حين وصلت الى نصف النهائي. وهو الفوز الأول لإنكلترا في مباراتها الافتتاحية من أصل 10 مشاركات لها في البطولة القارية.

مواجهة ثأرية

وكانت المواجهة ثأرية لإنكلترا التي خسرت أمام كرواتيا 2-1 بعد التمديد في نصف نهائي مونديال روسيا 2018، علماً أن المنتخبين تواجها بعدها في دوري الأمم الأوروبية الذي يحمل طابعاً ودياً الى حد كبير أكثر من مسابقة كبرى، وتعادلا ذهاباً صفر-صفر وفاز "الأسود الثلاثة" إياباً 2-1 على ملعب "ويمبلي" بالذات.

وتضم المجموعة منتخبي اسكتلندا وتشيكيا اللذين يتواجهان الإثنين في غلاسكو.

ويخوض المنتخب الانكليزي مبارياته في دور المجموعات على أرضه ضد كرواتيا في 13 حزيران/يونيو، إسكتلندا في 18 منه وجمهورية تشيكيا في 22.

وفي حال تصدرها للمجموعة الرابعة، ستلعب إنكلترا في ثمن النهائي أيضاً على "ويمبلي" الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، ما يعزز حظوظها بإمكانية فك النحس الذي لازمها في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأول والأخير عام 1966 على أرضها في كأس العالم على حساب ألمانيا الغربية.

فرانس24-أ ف ب

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