من العنكبوت ياشين إلى الدون كريستيانو... نجوم تألقوا في النسخات الـ15 من كأس الأمم الأوروبية

عشاق كرة القدم على موعد اعتبارا من 11 حزيران/يونيو الجاري مع النسخة الـ16 من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، المؤجلة من صيف 2020 بسبب فيروس كورونا. وشهد هذا الموعد الكروي الأوروبي على مدار 61 عاما تألق العديد من النجوم الذين سحروا الجماهير بفنياتهم الرياضية ومهارتهم في مداعبة الساحرة المستديرة، بدءا من "العنكبوت الأسود" ليف ياشين المتوج بلقب النسخة الأولى مع الاتحاد السوفياتي عام 1960، وصولا إلى كريستيانو رونالدو قائد البرتغال إلى اللقب الأول في تاريخها في عام 2016.

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بعد تأجيلها في صيف 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، يتواجه 24 منتخبا اعتبارا من 11 حزيران/يونيو على لقب كأس أوروبا لكرة القدم، وقد تم تكييف قواعد النهائيات مع بروتوكولات الحماية من الجائحة.

وشهدت كل نسخة من النسخ الـ15 السابقة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية تألق العديد من النجوم بدءا من "العنكبوت الأسود" ليف ياشين المتوج بلقب النسخة الأولى مع الاتحاد السوفياتي عام 1960، وصولا إلى كريستيانو رونالدو الذي قاد بلاده البرتغال إلى اللقب الأول في تاريخها في عام 2016.

وهنا لمحة عن أبرز نجوم النسخ الـ15 السابقة:

. 1960: العنكبوت ياشين

لا يزال السوفياتي ليف ياشين الذي اشتهر بلباسه الأسود ومراوغته بيده مثل لاعب كرة السلة داخل منطقة الجزاء، أسطورة حراس المرمى. بعدما برز بشكل لافت في الدور نصف النهائي (بدأت البطولة من هذا الدور بمشاركة اربعة منتخبات فقط) في استاد فيلودروم في مرسيليا ضد تشيكوسلوفاكيا (3-0)، اهتزت شباك "العنكبوت الأسود" لدينامو موسكو مرة واحدة فقط، في المباراة النهائية، بضربة رأسية من مسافة قريبة لميلان غاليتش (الاتحاد السوفياتي- يوغوسلافيا: 2 -1 بعد التمديد). قام بصد عدة ركلات حرة لبوريفوي كوستيتش. ومع ذلك، لم تكن تلك السنة هي التي نال فيها ياشين جائزة الكرة الذهبية الوحيدة التي مُنحت لحارس مرمى، بل في عام 1963، لكن الرجل الذي صد 150 ركلة جزاء، وخاض 270 مباراة دون أن تستقبل شباكه أي هدف (من أصل 813 خاضها في مسيرته)، صنع في كأس أوروبا سمعته الدولية.

. 1964: المهندس لويس سواريس

لُقِّبَ بـ"المهندس الكبير لكرة القدم العالمية" من قبل ألفريدو دي ستيفانو، فرض نجم إنتر ميلان الإيطالي المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 1960 لويس سواريس، نفسه صانعا لألعاب المنتخب الإسباني. نجم حقيقي في وسط العديد من اللاعبين المتألقين، مرر كرتين حاسمتين في المباراة النهائية ضد الاتحاد السوفياتي (2-1) إلى خيسوس ماري بيريدا ومارسيلينو مارتينيس اللذين خدعا ليف ياشين. "لقد لعبنا كفريق، وكان هذا العمل الجماعي هو مفتاح نجاحنا"، هذا ما رواه لويس سواريس في كتاب "التاريخ العظيم لكرة القدم الأوروبية" لبيار دوبورغ (ليبريو، 2021). كان لاعبا كاملا جدا، قادرا على استعادة الكرة في الدفاع والانطلاق بها إلى الأمام، بتمريرات طويلة، أو التسجيل بفضل تسديداته القوية (391 هدفًا في 721 مباراة). اعتُبِر لفترة طويلة أفضل لاعب إسباني إلى جانب ألفريدو دي ستيفانو، قبل ظهور جيل تشافي وإنييستا.

. 1968: سوبر دينو زوف

كان النجم مرة أخرى حارس مرمى. دينو زوف الذي قهر المهاجمين اليوغوسلافيين في المباراة النهائية الأولى (1-1) قبل أن تفوز إيطاليا في الثانية بعد يومين (2-صفر). إذا عجز زوف عن فعل أي شيء لتفادي هز شباكه من قبل دراغان ديازيتش، فإنه أوقف كل شيء بعد ذلك وأبقى منتخب بلاده "ناسيونالي" في المباراة على الرغم من السيطرة الكبيرة لليوغوسلافيين، قبل أن ينجح الإيطاليون في إدراك التعادل ضد مجرى اللعب عبر أنجيلو دومينغيني. تابع زوف تألقه في المباراة النهائية المعادة بعد يومين في روما أيضا، وأحبط عزيمة المهاجمين اليوغوسلافيين. قبلها في نصف النهائي، كان زوف أحد اللاعبين الرئيسيين في إجبار الاتحاد السوفياتي على التعادل السلبي الذي قاد إيطاليا إلى النهائي عن طريق قرعة أجريت في غرفة الملابس. فازت إيطاليا باللقب بالاعتماد على قوتها التقليدية: بفضل دفاع قوي وحارس مرمى رائع، توج بطلا للعالم بعد 12 عاما في 1982 عن عمر 40 عاما.

. 1972: الثعلب مولر

بعد تسجيله 10 أهداف في كأس العالم 1970 (بلغت ألمانيا الغربية نصف النهائي)، تابع غيرد مولر كتابة أسطورته خلال هذه البطولة القارية (68 هدفا في 62 مباراة دولية). أظهر مهاجم بايرن ميونيخ حنكته التهديفية بثنائيته في نصف النهائي ضد بلجيكا في أنتويرب (2-1)، وأخرى في المباراة النهائية ضد الاتحاد السوفياتي (3-صفر)، أنهى "المدفعجي" البطولة بعيدا في صدارة الهدافين. كان المهاجم الصغير الممتلئ الجسم، قد سجل ستة أهداف في التصفيات وهدفا واحدا في ويمبلي في ربع النهائي (3-1/صفر-صفر).

. 1976: لمسة بانينكا المجنونة

قلة من اللاعبين كان لهم شرف أن يصبحوا اسما شائعا. مثل الإسباني رافايل "بيتشيتشي" مورينو (هداف البطولة) أو الجزائري رابح "ماجر" (بالنسبة لهدفه بالكعب في نهائي مسابقة الأندية البطلة سابقا ودوري الأبطال حاليا)، ترك التشيكوسلوفاكي أنطونين بانينكا لقبه بلمسة: طريقة تسديده لركلات الجزاء. فبدلا من تسديدها بقوة على اليمين أو اليسار، يخدع بانينكا حارس المرمى بإسقاطه الكرة في منتصف المرمى. كان لاعب بوهيميانز براغ قد تدرب كثيرا على هذه اللمسة، كما نظم المدرب فاتشلاف ييزيك حصة أمام الآلاف من المتفرجين الذين طلب منهم إحداث أكبر قدر ممكن من الضجيج لإعداد مسددي ركلات الجزاء للضغط. بفضل هذه الطريقة في تسديد ركلة الترجيح (الحاسمة في المباراة النهائية ضد ألمانيا الغربية 5-3)، منح بانينكا لنفسه الخلود، وإلى تشيكوسلوفاكيا لقبها الدولي الوحيد، وهي التي خسرت المباراتين النهائيتين لكأس العالم عامي 1934 و1962.

. 1980: المهاري رومينيغه

جسَّد كارل-هاينتس رومينيغه، أفضل لاعب ألماني في كأس أوروبا 1980، الجيل الخلف لفرانتس بكنباور وغيرد مولر، مع بيرند شوستر وكلاوس ألوفس، صاحب الـ"هاتريك" في مرمى هولندا (3-2) في دور المجموعات. كان المنتخب الكبير لألمانيا الغربية في سنوات السبعينيات في طريقه إلى الانحدار، بعد نتائج مخيبة في كأس العالم 1978 بفوز واحد فقط وثلاثة تعادلات سلبية. اشتهر رومينيغه بمراوغاته قبل أن يعزز مواهبه بهز الشباك ليصبح هدافا لبايرن ميونيخ والمانشافت. وسجل هدفا واحدا فقط في كأس أوروبا في المباراة الثأرية ضد تشيكوسلوفاكيا (1-صفر)، لكنه نفذ الركلة الركنية الحاسمة التي سجل منها هورست هروبيش هدفه الثاني في نهاية المباراة النهائية ضد بلجيكا (2-1)، وتوج رومينيغه بعدها بالكرة الذهبية في عامي 1980 و1981.

. 1984: تتويج بلاتيني

لم يحلّق لاعب في سماء التألق في نهائيات كأس أوروبا مثل ميشال بلاتيني في النسخة التي استضافتها بلاده فرنسا. بتسجيله 9 أهداف في خمس مباريات، سجل رقما قياسيا في نسخة واحدة. هداف المباراة الأولى ضد الدانمارك (1-صفر)، ضرب "بلاتوش" بقوة بعد ذلك بثلاثيتين، الأولى ضد بلجيكا (5-صفر، والثانية مثالية ضد يوغوسلافيا (3-2) إذ سجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، واحد بالقدم اليسرى، والثاني بالرأس، والثالث بالقدم اليمنى من ركلة حرة مباشرة. سجل الهدف الحاسم في نصف النهائي ضد البرتغال (3-2 بعد التمديد)، بخدعة رائعة تلاعب فيها بمدافعَين وحارس المرمى، وافتتح التسجيل في المباراة النهائية ضد إسبانيا (2-صفر) مستفيدا من خطأ فادح لحارس المرمى لويس أركونادا الذي أفلتت من بين يديه كرة سددها بلاتيني من ركلة حرة من خارج المنطقة. في ذروة تألقه، فاز بلاتيني بثلاث كرات ذهبية على التوالي (1983 و1984 و1985).

. 1988: التسديدة الطائرة لفان باستن

إنه ربما الهدف الأشهر في نهائيات كأس أوروبا، تلك الكرة التي تابعها ماركو فان باستن من زاوية ضيقة في النهائي ليقود هولندا إلى اللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2-صفر).

بعد أن بدأ البطولة على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى بسبب إصابة في الكاحل، قاد بعدها المنتخب البرتقالي إلى لقبه الدولي الوحيد في التاريخ إلى جانب زملائه في ميلان الإيطالي رود غوليت وفرانك رايكارد.

سجل في المواجهة الثانية هاتريك ضد إنكلترا (3-1) بينها الهدف الأول عندما روّض بطريقة رائعة عرضية بيسراه من غوليت واستدار حول نفسه مراوغا بيمناه المدافع الإنكليزي قبل أن يسدد بالقدم الأخرى في الزاوية.

سجل هدف الفوز على ألمانيا الغربية في نصف النهائي (2-1) قبل دقيقتين من النهاية ليمضي وينحت التحفة الفنية في النهائي ما خوّله الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى قبل أن يحصدها مجددًا عامي 1989 و1992.

. 1992: "التيرمينايتور" شمايكل

بدعوة في اللحظة الأخيرة بعد استبعاد يوغوسلافيا لانخراطها في الحرب، ستُحدث الدانمارك أكبر المفاجآت في نهائيات كأس أوروبا بفوزها باللقب. يُعد حارس المرمى الضخم بيتر شمايكل أحد العناصر الأساسية في المنتحب المكنى بـ"الديناميت". بفضل بنيته الرائعة وصوته الكبير، ولكن بشكل خاص بفضل تصدياته المذهلة، ساهم شمايكل الملقب بالـ"ترمينايتور" في انتصار الدانمارك. أبعد حامي عرين مانشستر يونايتد الإنكليزي حينها ركلة جزاء الهولندي ماركو فان باستن أفضل لاعب في العالم في ركلات الترجيح في نصف النهائي (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2، وتصدى ببراعة لرأسية من يورغن كلينسمان تحت العارضة في النهائي أمام ألمانيا (2-صفر).

. 1996: بيرهوف البديل السوبر

يظهر البطل في النهاية. أوليفر بيرهوف هو العنصر الأخير في التسلسل الهرمي للمهاجمين في المنتخب الألماني مع انطلاق البطولة، خلف يورغن كلينسمان، فريدي بوبيك وستيفان كونتز. بدأ مهاجم أودينيزي الإيطالي أساسيا فقط في المباراة الثانية من دور المجموعات ضد روسيا (3-صفر)، من دون أن يسجل، وشارك في الدقائق الثماني الأخيرة من المباراة الأولى ضد تشيكيا (2-صفر)، لكنه لم يشارك لا في المباراة الأخيرة من الدور الأول ولا في مباراتي ربع ونصف النهائي. لكن في النهائي ضد تشيكيا، كان على المدرب بيرتي فوختس أن يختار تشكيلة من 13 لاعبا متاحين فقط بسبب الإصابات (ماريو باسلر، بوبيك، ستيفن فرويند ...) أو الإيقاف (أندرياس مولر ...). دخل بيرهوف أرض الملعب في الدقيقة 69 بدلا من محمد شول، وعادل النتيجة برأسية بعد أربع دقائق، ثم وقّع الهدف الذهبي في الشوط الإضافي بقدمه الضعيفة اليسرى، بعد أن روّض الكرة وظهره للمرمى.

. 2000: زيدان في القمة

(الصورة: أ ف ب)

حامل الكرة الذهبية وبطل العالم عام 1998، وصل الفرنسي زين الدين زيدان إلى قمة فنياته في العام 2000. قاد منتخب الديوك إلى اللقب في النهائي ضد إيطاليا بفضل الهدف الذهبي (2-1). "زيزو" قائد الأوركسترا، يرقص أثناء المراوغات ويرسم أجمل اللوحات. تدور اللعبة حوله، بفضل ترسانة هجومية تضم أمثال كريستوف دوغاري، يوري دجوركايف، تييري هنري، دافيد تريزيغيه، سيلفان ويلتور، نيكولا أنيلكا...

في ربع النهائي، سجل من ركلة حرة جميلة ضد إسبانيا (2-1) وأحرز بأعصاب فولاذية ركلة الجزاء في نهاية الشوط الإضافي الثاني ضد البرتغال في نصف النهائي (2-1). في النهائي كان تحت مراقبة مشددة من لاعبي وسط ودفاع إيطاليا الذين يعرفونه جيدا في يوفنتوس، لكن فرنسا فازت بالهدف الذهبي لتريزيغيه.

. 2004: الجوكر خاريستياس

مِثل الإيطالي توتو سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990، تألق أنغيلوس خاريستياس في صيف واحد فقط، لكنه ظفر باللقب الأغلى وساهم في قيادة اليونان إلى المجد عام 2004، في أكبر مفاجآت النهائيات القارية رفقة الدانمارك عام 1992. رأسيتان حاسمتان أدخلاته التاريخ من أوسع أبوابه، أولاهما ضد فرنسا في ربع النهائي (1-صفر) والثانية في المباراة النهائية التي أبكت البرتغال والشاب كريستيانو رونالدو على أرضهم في لشبونة (1-صفر). كما سجل في مرمى إسبانيا في دور المجموعات من ضربة حرة (1-1). استأنف بعدها مسيرة متواضعة مع فيردر بريمن الألماني، أياكس امستردام الهولندي وغيرها. يعزّي نفسه بالقول "حتى بعد 50 عاما، سيتذكر العالم أنني سجلت الهدف الذي توج اليونان بطلة لأوروبا...لقد صنعنا التاريخ وتغيرت حياتي".

. 2008: المايسترو تشافي

تشافي هيرنانديز بأزياء برشلونة © أ ف ب

كسر المدرب لويس أراغونيس تقليد منتخب إسبانيا الملقب بـ"لا فوريا روخا" (الغضب الأحمر) باللعب الخشن والقتال إلى أسلوب سلس ومتناغم مدعوم بعازفي برشلونة، في مقدمتهم تشافي، صانع ألعاب إسبانيا التي عادت إلى العرش الأوروبي بعد 44 عاما من التتويج الأول. سجل هدفا واحدا فقط خلال البطولة، الافتتاحي في نصف النهائي ضد روسيا (3-صفر)، لكن تأثيره كان جليا بشكل خاص على وتيرة المباراة. أنهى البطولة بتمريرة رائعة في العمق لهدف فرناندو توريس في المباراة النهائية ضد ألمانيا (1-صفر) وتُوج أفضل لاعب.

. 2012: الرسام إنييستا

مثل تشافي قبل أربع سنوات، طبع إنييستا النهائيات بلمساته السحرية، حتى لو كان "الفارس الشاحب" أكثر مراوغة في اللعب ويندفع إلى الأمام. يطلق عليه أيضا لقب "مسرّع الجسيمات" في إسبانيا لقدرته على خلق اختلالات تفيد لا روخا. لم يسجل صاحب الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم 2010 ضد هولندا، أي هدف خلال البطولة القارية ومرر كرة حاسمة واحدة رائعة لخيسوس نافاس ضد كرواتيا في دور المجموعات (1-صفر)، لكنه سجل محاولته في ركلات الترجيح ضد البرتغال في نصف النهائي (4-2) وطبع بصماته في البطولة حائزا على جائزة أفضل لاعب.

. 2016: تكريس رونالدو

كريستيانو رونالدو بزي منتخب البرتغال © أ ف ب

انهمرت دموعه في سن التاسعة عشرة بعد خسارة نهائي لشبونة أمام اليونان، عانده الحظ في النسخ التالية، لم يتمكن حتى من تسديد محاولته الخامسة في ركلات الترجيح في الدور نصف النهائي قبل أربع سنوات ضد إسبانيا، بدا أن كريستيانو رونالدو سيغادر مرة أخرى البطولة بدموع الحزن عندما اضطر للخروج من المباراة النهائية ضد فرنسا في الدقيقة 25 بسبب الإصابة. لكن هذه الدموع تحولت إلى دموع فرح: حفز القائد زملاءه من خط التماس طيلة المباراة لتتوج البرتغال بلقبها الدولي الأول بعد فوزها بهدف نظيف لإيدر في الشوط الإضافي الثاني. ساهم "الدون" في وصول السيليساو إلى النهائي، على الرغم من أنه أضاع ركلة جزاء ضد النمسا في دور المجموعات (صفر-صفر)، أحرز ثنائية ضد المجر (3-3) والهدف الأول في نصف النهائي ضد ويلز (2-صفر). ساهم ذلك في فوزه برابع كراته الذهبية من أصل خمس.

فرانس24/ أ ف ب

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