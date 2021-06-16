كأس الأمم الأوروبية 2021: ويلز يلحق الهزيمة الثانية بتركيا وروسيا تفوز على فنلندا

ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، تمكن المنتخب الويلزي من الفوز على تركيا بنتيجة 2-صفر الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من الجولة الثانية لدور المجموعات. إلى ذلك، عادت روسيا إلى "طريقها الصحيح" مع فوزها على فنلندا بنتيجة 1-0.

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ألحق المنتخب الويلزي بنظيره التركي خسارته الثانية توالياً في كأس أوروبا لكرة القدم، بفوزه عليه بنتيجة 2-صفر الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من الجولة الثانية لدور المجموعات.

وتصدرت ويلز المتعادلة في مباراتها الأولى أمام سويسرا 1-1، مجموعتها موقتا برصيد 4 نقاط، فيما تحتل إيطاليا الفائزة على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح النهائيات، المركز الثاني مع 3 نقاط بانتظار أن تخوض مباراتها الثانية لاحقاً على الملعب الأولمبي في العاصمة روما أمام سويسرا.

كأس الأمم الأوروبية 2021 © فرانس24

وتعقدت مهمة المنتخب التركي الذي خاض المباراة أمام ناظري الرئيس رجب طيب أردوغان المتواجد في مدرجات ملعب باكو في أذربيجان، في تخطي دور المجموعات، حيث يتذيل المجموعة من دون نقاط بعد خسارته الثانية توالياً.

وهي المواجهة الأولى بين المنتخبين في بطولة كبرى، علماً أن آخر لقاء جمع بينهما كان في 20 آب/أغسطس 1997 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 1998، وفازت تركيا على ويلز 6-4 في إسطنبول.

أما آخر فوز لويلز على تركيا فيعود إلى ما قبل 40 عاماً، وتحديداً إلى عام 1981 بنتيجة 1-صفر في أنقرة، عندما كان مدرب تركيا الحالي سينول غونيش يحرس عرينها.

فوز روسي على فنلندا

في مباراة أخرى، سجل أليكسي ميرانتشوك هدفا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليقود روسيا للفوز 1-صفر على فنلندا في المجموعة الثانية والعودة إلى الطريق الصحيح في بطولة أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وتمكنت روسيا، التي بقيت دون هزيمة أمام فنلندا منذ أول مباراة بينهما في 1912، من تعويض الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام بلجيكا، لتحقق فوزها الأول في آخر سبع مباريات بالبطولة القارية.

وكادت فنلندا، التي فازت 1-صفر على الدانمارك في مباراة تأثرت بسقوط كريستيان إريكسن أرضا وفقدان وعيه، أن تبدأ المباراة بشكل رائع عندما اعتقد جويل بوهيانبالو أنه سجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة بضربة رأس قوية لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف.

وسيطرت روسيا، المدعومة بآلاف من المشجعين على أرضها، على أغلب فترات الشوط الأول، بينما لجأت فنلندا إلى الدفاع بشكل أكبر.

ومع ذلك صنعت فنلندا فرصتين عن طريق بوهيانبالو وتيمو بوكي لكن الحارس ماتفي سافونوف، الذي دخل التشكيلة الأساسية، تدخل بنجاح.

وتقدم فريق المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومتقدما على فنلندا في المواجهة المباشرة. وتتصدر بلجيكا المجموعة بعد الفوز 3-صفر على روسيا في الجولة الأولى وستواجه الدانمارك يوم الخميس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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