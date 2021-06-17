الدوري الإسباني لكرة القدم: سيرجيو راموس يودع ريال مدريد خلال حفل تكريم مثير

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راموس يرفع كأس دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف بعد فوز ريال مدريد على ليفربول.

ودع نادي ريال مدريد الخميس في ملعب "سانتياغو برنابيو" قائده التاريخي سيرجيو راموس الذي يرحل عن النادي بعد 16 عاما مع الفريق و671 مباراة سجل خلالها 101 هدفا وأحرز 22 لقبا. وتم الإعلان الرسمي في مؤتمر صحافي نشطه الرئيس فلورنتينو بيريز.

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وقال مهاجم ريال مدريد السابق بردراغ مياتوفيتش: "سيرحل وهو أفضل مدافع في تاريخ ريال مدريد بدون أدنى شك". وأضاف المهاجم السابق التشيلي إيفان زامورانو إن "راموس لا يستحق الرحيل بهذا الأسلوب. إنه أنجح قائد في تاريخ النادي. النادي لم يبذل جهدا كافيا للإبقاء عليه".

وانتقل راموس إلى ريال مدريد من إشبيلية في 2005 مقابل 27 مليون يورو وقتها وهو رقم قياسي لمدافع إسباني وكاد أن يرحل عن صفوف النادي في 2015 بعد مفاوضات طويلة مع مانشستر يونايتد.

لكنه قرر البقاء وأصبح قائدا بعد رحيل الحارس إيكر كاسياس. وفي 2014 أنقذ ريال مدريد من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام جاره أتليتيكو مدريد عندما أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن ينتصر الفريق 4-1 ليحصد لقبه العاشر الذي طال انتظاره.

وقاد راموس ريال لثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال وهز شباك أتليتيكو في نهائي 2016 كما نفذ ركلة ترجيح بنجاح. وكان العامل المهم في هذا الانتصار هو الخطأ الذي ارتكبه ضد أنطوان جريزمان ليمنح هجمة مرتدة خطيرة.

ولعب راموس دورا في فوز ريال مدريد بلقب الدوري في 2020 بعد تسجيل 11 هدفا وهو العدد الأكبر في مسيرته في الدوري في موسم واحد.

وطاردته الإصابات في موسمه الأخير مع ريال مدريد الذي خرج فيه النادي خالي الوفاض من الألقاب وهو ما تسبب في قرار لويس إنريكي مدرب إسبانيا باستبعاد اللاعب من تشكيلة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 ليحرمه من اللعب في مدينته إشبيلية.

وقال الناقد بمحطة كادينا سار الإذاعية ألفارو بنيتو: "إنها نهاية حقبة لريال مدريد. في كل مرة يرحل لاعب بحجمه تبدأ عملية التغيير. أيا من كان المدافع المقبل فلن يكون مثل راموس".

فرانس24/ رويترز

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