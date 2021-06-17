كأس الأمم الأوروبية 2021: منتخب بلجيكا يتأهل إلى ثمن النهائي على حساب الدانمارك

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خيبة أمل اللاعبين الدانماركيين، الذين خسروا 2-1 أمام بلجيكا، خلال اليوم الثاني من المجموعة ب في كأس الأمم الأمم الأوروبية، في 17 يونيو/حزيران 2021 في كوبنهاغن.

ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، تأهل الخميس المنتخب البلجيكي إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم المقام في كوبنهاغن بعد أن صنع البديل العائد من الإصابة كيفن دي بروين التعادل وسجل هدف الفوز على مضيفته الدانمارك 2-1، في أمسية التحية لنجم الأخيرة كريستيان إريكسن.

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بفضل اللاعب البديل العائد من الإصابة كيفن دي بروين وصل منتخب بلجيكا إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم بعد أن صنع التعادل وسجل هدف الفوز على مضيفته الدنمارك 2-1 الخميس في كوبنهاغن، في أمسية التحية للنجم الدانماركي كريستيان إريكسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب الدانمارك عبر يوسف بولسن بعد 99 ثانية من صافرة البداية، قبل أن تقلب بلجيكا الطاولة في الشوط الثاني بفضل دي بروين الذي دخل مطلعه مكان دريس مرتنز فصنع هدف التعادل لثورغان هازارد (55) ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 70.

كأس الأمم الأوروبية 2021 © فرانس24

وكان دي بروين غاب عن المباراة الأولى لتعافيه من كسرين في الأنف ومحجر العين اليسرى تعرض لهما في الخسارة أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود بأفضل طريقة.

ودخلت الدانمارك المباراة بعد الحادثة الصادمة لإريكسن الذي سقط أرضًا في الخسارة أمام فنلندا السبت إثر سكتة قلبية، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذه، وقد توقفت مباراة اليوم في الدقيقة العاشرة تيمنًا برقم قميصه تحية له.

وباتت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، ثاني المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي بعد إيطاليا التي حجزت بطاقتها الأربعاء. ورفع منتخب "الشياطين الحمر" رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزه الافتتاحي على روسيا، مقابل ثلاث للأخيرة الفائزة على فنلندا (1-صفر) الأربعاء، فيما بقيت الدانمارك من دون رصيد.

وكانت الدانمارك سقطت في المباراة الأولى أمام فنلندا بعد الاستئناف وأضاع بيار-إميل هويبرغ ركلة جزاء. وندم العديد من اللاعبين أمثال الحارس كاسبر شمايكل والمهاجم مارتن برايثوايت والمدرب كاسبر هيولماند على الاستئناف حيث قال "صراحة أعتقد انه ما كان يجب أن نعود إلى أرض الملعب" عندما كان الخيار إما الاستئناف بعد حوالي ساعة أو اليوم التالي في الظهيرة.

وبات إريكسن في حال أفضل وأعلن الاتحاد الدانماركي الخميس إنه سيتم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب في جسمه بعد الوعكة التي تعرض لها.

وشهدت تشكيلة بلجيكا تغييرين عن تلك التي بدأت امام روسيا، هما توما مونييه الذي دخل بديلا لثيموتي كاستاني وسجل هدفًا وصنع آخر، اضافة الى المدافع جايسون ديناير بدلا من ديدريك بوياتا.

وسيغيب كاستاني عن باقي البطولة بعد العملية الجراحية التي خضع لها الاربعاء واستغرقت ست ساعات بعد تعرضه لستة كسور في وجهه خلال المباراة ضد روسيا عند اصطدامه بظهير ليستر سيتي الانكليزي دالر كوزاييف.

أما من ناحية الدانمارك، فدفع هيولماند بتشكيلة أكثر دفاعية 5-2-3 حيث استعان بالمدافع يانيك فيستيرغارد إضافة إلى لاعب الوسط ميكيل دامسغارد بدلا من المهاجم يوناس ويند.

ثاني أسرع هدف في النهائيات

وقبل بداية المباراة قدّم يان فيرتونغن قائد بلجيكا قميص منتخب بلاده مع اسم اريكسن والرقم 10 موقّع عليها من اللاعبين إلى قائد الدانمارك سيمون كاير.

ولسخرية القدر، كان ديناير من مرر كرة خاطئة قريبة من منطقته اقتنصها هويبرغ الذي مررها إلى بولسن داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة على يمين الحارس العملاق تيبو كورتوا بعد 99 ثانية من صافرة البداية، مسجلا ثاني أسرع هدف في النهائيات القارية بعد الروسي ديميتري كيريتشنكو ضد اليونان في يورو 2004 (65 ثانية).

وواصل أصحاب الأرض هيمنتهم وكادوا أن يسجلوا الثاني عندما توغل يواكيم ميهلي بين دفاع الضيوف وسدد كرة قوية تصدى لها كورتوا برجليه (5)، قبل أن يبعد رأسية لدانيال فاس (6).

وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة ووقف اللاعبون والجماهير والجميع تصفيقًا تحية لإريكسن وظهرت يافطات داعمة في المدرجات منها "كل الدانمارك معك كريستيان"، وأخرى من الجماهير الزائرة "كريستيان، بلجيكا تحبك".

وقد تكون وصلت أصداء الهتافات والتصفيق غلى إريكسن المتواجد في المستشفى على بعد قرابة كيلومتر فقط من الملعب ولديه نافدة تطل عليه، وفق ما كشف مدربه.

وأتيحت فرصة محققة لدامسغراد لمضاعفة النتيجة عندما سدد كرة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة مرت على بعد سنتمترات من القائم الأيمن (35).

وكانت هذه المباراة الثانية فقط التي تجمع المنتخبين في النهائيات القارية بعد دور المجوعات عام 1984 التي انتهت بفوز الدانمارك 3-2 ما أهّلها الى نصف النهائي.

وعادل "الشياطين الحمر" النتيجة عندما انطلق روميلو لوكاكو عن الجهة اليمنى ومرر إلى دي بروين داخل المنطقة الذي راوغ ومرر كرة خالصة رائعة غلى ثورغان هازار تابعها على باب المرمى (55).

وسجل دي بروين الثاني بعد تبادل مميز للكرة بين اللاعبين قبل أن تصله على مشارف المنطقة من إدين هازار، بديل يانيك كاراسكو، فسددها بيسراه قوية على يمين الحارس كاسبر شمايكل (71).

وكاد برايثوايت يعادل النتيجة بعد أربع دقائق بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها كورتوا (75)، قبل أن تتاح الفرصة في المقلب الآخر بعد ثوانٍ لدي بروين لتعزيز التقدم كانت سهلة بين يدي شمايكل (75).

ووقفت العارضة سدّا منعيًا لرأسية برايثوايت الجميلة إثر عرضية من البديل أندرياس سفوك أولسن (87).

وفي مبارياتها الـ25 الأخيرة منيت بلجيكا بخسارة واحدة فقط، ولم تتجرع طعم الهزيمة في آخر 11 (تسعة انتصارات وتعادلان). أما الدانمارك، فمنيت بأربع هزائم في آخر 30 مباراة، ثلاث منها كانت أمام بلجيكا (اثنتان في دوري الأمم).

وهذا الفوز السابع لبلجيكا على الدانمارك في تاريخ مواجهاتهما مقابل ثلاثة تعادلات وست هزائم.

فرانس24/ أ ف ب

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