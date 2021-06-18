كأس الأمم الأوروبية 2021: هولندا تلحق بإيطاليا وبلجيكا إلى ثمن النهائي إثر فوزها على النمسا 2-0

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مهاجم هولندا ممفيس ديباي صاحب الهدف الأول في فوز منتخب بلاده على النمسا 2-صفر.

باتت منتخب هولندا الثالث الذي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم بعد إيطاليا وبلجيكا، وذلك بعد فوزه الخميس على النمسا بثنائية نظيفة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. ورفع زملاء ممفيس ديباي رصيدهم إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام النمسا وأوكرانيا. ويواجهون في دور 16 أحد أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، في مباراة تجري في بوخارست في 27 يونيو/حزيران.

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لحقت هولندا بمنتخبي إيطاليا وبلجيكا إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم إثر فوزها الخميس على النمسا بثنائية نظيفة من تسجيل ممفيس ديباي (11 من ركلة جزاء) ودنزل دمفريس (67)، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لهولندا بعد الأول على أوكرانيا 3-2 في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام النمسا وأوكرانيا التي كانت تغلبت على مقدونيا الشمالية 2-1 في وقت سابق في بوخارست.

وضربت هولندا عصفورين بحجر واحد كونها حجزت بطاقتها إلى ثمن النهائي وضمنت صدارة المجموعة قبل مواجهتها مقدونيا الشمالية في الجولة الثالثة الأخيرة.

وستخوض ثمن النهائي في بوخارست في 27 حزيران/يونيو الحالي ضد أحد أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات.

في المقابل، تلتقي النمسا مع أوكرانيا الإثنين المقبل في قمة ساخنة لتحديد وصيف المجموعة وبالتالي اللعب في ثمن النهائي على ملعب ويمبلي في 26 يونيو/حزيران ضد متصدر المجموعة الأولى التي حجزت إيطاليا بطاقتها الأولى بعدما جمعت ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لويلز الثانية ونقطة واحدة لسويسرا فيما تحتل تركيا المركز الأخير.

وقد عاد قطب دفاع يوفنتوس ماتيس دي ليخت إلى تشكيلة "الطواحين" بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وكانت هولندا صاحبة الأفضلية في بداية المباراة لكن من دون خطورة كبيرة على مرمى ضيوفهم ألى أن حصلت على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" اثر تدخل من قائد النمسا دافيد ألابا بحق المدافع دمفريس داخل المنطقة، فانبرى لها الاختصاصي ديباي قوية بيمناه على يمين الحارس دانيال باخمان (11).

وكانت أول وأخطر فرصة للنمسا عندما توغل كريستوف باومغارتنر داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها دي ليخت برأسه وتهادت بين ساقيه قبل أن يلتقطها الحارس باخمان (28).

واندفعت النمسا مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل لكن سرعان ما أخمدت هولندا فورتها. وأبعد الحارس باخمان كرة رأسية لستيفان دي فراي من مسافة قريبة فارتدت إلى دي ليخت الذي حاول متابعتها داخل المرمى لكن المدافع أبعدها إلى ركنية لم تثمر (60).

ونجحت هولندا في التعزيز عندما مرر ديباي كرة خلف الدفاع إلى البديل مالين الذي انطلق بسرعة نحو المرمى قبل أن يمررها زاحفة إلى دمفريس المنطلق من الخلف فسددها قوية داخل المرمى (67).

وهو الهدف الدولي الثاني لدمفريس بعد باكورة غلته الدولية عندما سجل هدف الفوز على أوكرانيا 3-2 في الجولة الأولى.

فرانس24/ أ ف ب

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