كأس الأمم الأوروبية 2021: النمسا تتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها

مهاجم النمسا كريستوف باومغارتنر يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى أوكرانيا (1-صفر) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أوروبا في 21 حزيران/يونيو 2021.

أحرزت النمسا الإثنين فوزا ثمينا على أوكرانيا (1-صفر) في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وتأهلت إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها. وتلتقي النمسا المنتخب الإيطالي السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن. ويذكر أن النمسا تشارك لثالث مرة في هذا الموعد الأوروبي الكروي بعد مشاركة أولى في 2008 وثانية في 2016.

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تأهلت النمسا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها الثمين على أوكرانيا 1-صفر الإثنين على ملعب "أرينا ناشيونال" في بوخارست في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وضربت النمسا موعدا في ثمن النهائي مع إيطاليا صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وتدين النمسا بتأهلها التاريخي في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية بعد الأولى عام 2008 عندما استضافتها مشاركة مع سويسرا و2016، إلى لاعب وسط هوفنهايم الألماني كريستوف باومغارتنر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 21.

ولحقت النمسا بهولندا متصدرة المجموعة وإيطاليا وويلز (المجموعة الأولى) وبلجيكا (الثانية) إلى ثمن النهائي.

وحققت النمسا الأهم لأنها كانت بحاجة إلى الفوز للتأهل المباشر وتفادي الانتظار حتى نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيرها بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والتي تلحق بركب المتأهلين، فيما أهدرت أوكرانيا هذه الفرصة وهي التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لاحتلال وصافة المجموعة، وبات يتعين عليها الآن الانتظار في مشاركتها الثالثة تواليا بعد الأولى عام 2012 عندما استضافتها مشاركة مع بولندا والثانية عام 2016.

وحققت النمسا فوزها الثاني في النهائيات بعدما كانت تغلبت على مقدونيا الشمالية 3-1 في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف هولندا المتصدرة بالعلامة الكاملة عقب فوزها على مقدونيا الشمالية 3-صفر، فيما تجمد رصيد أوكرانيا عند ثلاث نقاط.

وهي المباراة الثالثة بين المنتخبين والأولى في مسابقة رسمية، حيث التقيا مرتين وديا سابقا ففازت أوكرانيا 2-1 في لفيف في 15 تشرين لاثاني/نوفمبر 2011، وفازت النمسا في الثانية 3-2 في الأول من حزيران/يونيو من العام التالي استعدادا لكأس أوروبا 2012.

فرانس24/ أ ف ب

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