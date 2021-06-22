كأس الأمم الأوروبية 2021 : إنكلترا تفوز على جمهورية التشيك بهدف لصفر وتتصدر مجموعتها

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تمكنت إنكلترا من الفوز على جمهورية التشيك بهدف مبكر سجله رحيم سترلينغ إثر ضربة رأسية منح فريقه صدارة المجموعة الرابعة في إطار كأس الأمم الأوروبية . وتمكن منتخب التشيك من الترشح إلى الدور ثمن النهائي أيضا رغم هذه الخسارة إثر حلوله في المركز الثالث بعد حصوله على أربع نقاط .

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أحرز رحيم سترلينغ هدفا مبكرا لتفوز إنكلترا 1-صفر على جمهورية التشيك وتتصدر المجموعة الرابعة فى إطار كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم الثلاثاء.

وبهذا الهدف الذي جاء بضربة رأس ضمن المنتخب الإنكليزي أيضا العودة لاستاد ويمبلي من أجل مباراة دور الستة عشر الأسبوع المقبل حيث يلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة والذي سيتحدد الثلاثاء.

وأنهى المنتخب الإنكليزي الذي يخلو سجله من الهزائم الدور الأول بسبع نقاط متقدما على كرواتيا التي احتلت المركز الثاني بعد تغلبها 3-1 على اسكتلندا في جلاسغو.

واحتل المنتخب التشيكي الذي بدا عليه الإرهاق المركز الثالث في المجموعة لكن ضمن رغم ذلك التأهل بحصوله على أربع نقاط.

رويترز / فرانس 24

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