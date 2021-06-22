كأس الأمم الأوروبية 2021: رفض إضاءة ملعب مونيخ بألوان علم المثليين خلال مباراة ألمانيا والمجر

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إضاءة ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ بألوان قوس قزح في 30 يناير 2021، بعد مباراة في الدوري الألماني.

أجهض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رغبة مدينة ميونيخ إضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح خلال المباراة المقررة الأربعاء بين ألمانيا والمجر في إطار كأس أوروبا. مبادرة مدينة ميونيخ كانت تهدف إلى دعم مجتمع المثليين والاحتجاج على قانون مناهض للمثلية أقره البرلمان المجري. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علل هذا الرفض باعتبار أن المبادرة تحمل بعدا سياسيا ضد قرار البرلمان المجري في وقت أكد فيه الاتحاد رغبته في "الحفاظ على حياده "السياسي والديني".

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رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء، خطط مدينة ميونيخ الالمانية لإضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح خلال مباراة ألمانيا والمجر في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم المقررة الأربعاء، والمخصصة لدعم مجتمع المثليين والاحتجاج على قانون أقرته الحكومة المجرية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "ويفا منظمة محايدة سياسيا ودينيا"، وأضاف "بالنظر إلى السياق السياسي لهذا الطلب الذي يعتبر بمثابة رسالة تهدف إلى قرار اتخذه البرلمان الوطني المجري، يعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لهذا الأمر".

وأعرب الاتحاد القاري "تفهمه بأن الهدف هو بعث رسالة للترويج إلى التنوع" وتقبله للفكرة مقترحا تواريخ أخرى لإضاءة الملعب بألوان قوس قزح في 28 حزيران/يونيو (يوم مسيرة المثليين)، أو ما بين 3 و 9 تموز/يوليو المقبل حيث يحتفل بيوم شارع كريستوفر في ميونيخ.

وقام الاتحاد الأوروبي بالتذكير بأنه قام بحملات منتظمة من أجل التنوع والمساواة في كرة القدم. وقال "العنصرية وكراهية المثليين والتمييز على أساس الجنس وجميع أشكال التمييز وصمة عار على مجتمعاتنا، وتمثل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه اللعبة اليوم".

وكان الاتحاد القاري أعلن الأحد فتح تحقيق تأديبي في لافتة معادية للمثليين تم نشرها في بودابست خلال مباراة المجر والبرتغال (0-3) الأسبوع الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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