كأس الأمم الأوروبية 2021: فوز بلجيكا على فنلندا يؤهل خمسة منتخبات لدور ثمن النهائي بدون أن تلعب

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تمكنت سبعة منتخبات أوروبية من بلوغ دور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم الإثنين من بينها خمسة بدون أن تلعب حيث كان لديها أربع نقاط كافية لتكون من بين أربعة أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتستفيد بشكل مباشر من فوز بلجيكا على فنلندا بهدفين لصفر. وهكذا تمكنت منتخبات إنكلترا وتشيكيا وسويسرا والسويد وفرنسا من ضمان ترشحها إلى الدور ثمن النهائي. كما استفاد الدانمارك من الفوز البلجيكي ليترشح بعد انتصاره على روسيا 4-1 وترشحت النمسا بعد انتصارها على أوكرانيا بهدف دون رد.

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ارتفع عددالمنتخبات المتأهلةإلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم إلى 11 بعد أن حجزت سبعة منتخبات إضافية مقاعدها الإثنين بينها خمسة من دون أن تلعب هي إنكلترا، تشيكيا، سويسرا، السويد وفرنسا مستفيدة من فوز بلجيكا على فنلندا 2-صفر في سان بطرسبورغ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتملك المنتخبات الخمسة التي بلغت الدور الثاني دون أن تلعب أربع نقاط في رصيدها، وبالتالي ضمنت على الأقل أن تكون بين أربعة افضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي.

واستفادت الدنمارك أيضا من فوز الشياطين الحمر وبلغت الدور ثمن النهائي ايضا بفوزها اللافت على روسيا 4-1 منهية الدور الأول في وصافة المجموعة، فيما حسمت النمسا وصافة المجموعة الثالثة بفوزها على أوكرانيا بهدف نظيف، علما بأن سويسرا أنهت مبارياتها في المجموعة الأولى ثالثة.

وسبق لمنتخبات هولندا وبلجيكا وايطاليا وويلز ان تأهلت في وقت سابق.

في مدينة سان بطسبورغ الروسية، سيطر المنتخب البلجيكي المصنف اول عالميا على مجريات الشوط الاول تماما، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف السبق وسط التكتل الدفاعي لفنلندا التي كان يكفيها التعادل لبلوغ الدور الثاني في اول مشاركة قارية لها في تاريخها.

وافتتحت بلجيكا التسجيل عندما سدد المدافع توماس فيرمالين كرة رأسية اصطدمت بالقائم وارتدت ليتابعها حارس فنلندا هراديتسكي خطأ في مرماه (74).

وحسم لوكاكو النتيجة نهائيا في صالح بلجيكا عندما استلم كرة متقنة من دي بروين فاستدار على نفسه وسدد داخل الشباك (81).

وهو الهدف الثالث للوكاكو في البطولة فلحق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والتشيكي باتريك شيك والهولندي جوجينيو فينالدوم الى صدارة لائحة الهدافين.

معجزة الدنمارك

وحققت الدنمارك "المعجزة" في المجموعة ذاتها بتغلبها على روسيا 4-1 في كوبنهاغن مستفيدة من فوز بلجيكا على فنلندا.

وسجل ميكل دامسغارد (38) ويوسف بولسن (59) وأندرياس كريستنسن (79) ويواكيم ميهيلي (82) أهداف الدنمارك، وأرتيم دزيوبا (70 من ركلة جزاء) هدف روسيا.

وعوضت الدنمارك التي فجرت المفاجأة عام 1992 عندما دعيت الى البطولة في اللحظة الاخيرة لتحل محل يوغوسلافيا وتوجت باللقب، خسارتها المباراتين الاوليين أمام فنلندا (صفر-1) وبلجيكا (1-2)، وحققت فوزها الوحيد في دور المجموعات وبلغت ثمن النهائي وصيفة للمجموعة خلف بلجيكا التي حققت العلامة الكاملة.

وبعدما بدأت البطولة بـ"فاجعة" إصابة نجمها لاعب وسط إنتر ميلان كريستيان إريكسن بسكتة قلبية قبيل منتصف مباراتها مع فنلندا، أنهت الدنمارك دور المجموعات بفوز كبير أسعد جماهيرها وأبقاها في المنافسة. تلتقي الدنمارك في ثمن النهائي مع ويلز ثانية المجموعة الأولى السبت المقبل في أمستردام.

تأهل تاريخي للنمسا

وتأهلت النمسا إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها بفوزها الثمين على أوكرانيا 1-صفر الإثنين على ملعب "أرينا ناشيونال" في بوخارست.

وتدين النمسا بتأهلها التاريخي في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية بعد الاولى عام 2008 عندما استضافتها مشاركة مع سويسرا و2016، إلى لاعب وسط هوفنهايم الألماني كريستوف باومغارتنر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 21.

وضربت النمسا موعدا في ثمن النهائي مع إيطاليا صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وحققت النمسا الأهم لانها كانت بحاجة الى الفوز للتأهل المباشر وتفادي الانتظار حتى نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيرها بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث والتي تلحق بركب المتأهلين، فيما أهدرت أوكرانيا هذه الفرصة وهي التي كانت بحاجة الى التعادل فقط لاحتلال وصافة المجموعة، وبات يتعين عليها الان الانتظار في مشاركتها الثالثة تواليا بعد الأولى عام 2012 عندما استضافتها مشاركة مع بولندا والثانية عام 2016.

العلامة الكاملة لهولندا

حققت هولندا العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزها الثالث تواليا وكان على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة الاثنين في امستردام ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة. سجل ممفيس ديباي (24) وجورجينيو فينالدوم (51 و58) الاهداف.

وكانت هولندا تغلبت ايضا على أوكرانيا 3-2 وعلى النمسا بهدفين نظيفين، فحذت حذو إيطاليا التي حصدت 9 نقاط من 9 ممكنة في المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة اسدال قائد مقدونيا الشمالية المخضرم غوران بانديف الستار على مسيرته الدولية بعد ان أعلن انه سيعتزل في نهاية لقاء اليوم.

فرانس24/ أ ف ب

وسجل بانديف 38 هدفاً في 122 مباراة دولية علماً بأن الأولى له كانت عام 2001.

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