كأس الأمم الأوروبية 2021: البرتغال تتعادل مع فرنسا وترافقها إلى ثمن النهائي

ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021، أحرزت فرنسا صدارة المجموعة السادسة بخمس نقاط بعد تعادلها الأربعاء 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب التي ضمنت تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بين أفضل منتخبات في المركز الثالث. وكانت فرنسا قد ضمنت تأهلها من دون أن تلعب بفضل النتائج التي تحققت الإثنين في المجموعات الأخرى. فيما انتزعت ألمانيا بطاقتها إلى ثمن نهائي في الرمق الأخير بتعادلها مع المجر 2-2 بفضل هدف للبديل ليون غوريتسكا.

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تصدرت فرنسا الأربعاء المجموعة السادسة بخمس نقاط بعد تعادلها الأربعاء 2-2 مع البرتغال حاملة اللقب التي ضمنت تأهلها إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.

وبعدما ضمنت فرنسا أولى بطاقات المجموعة من دون أن تلعب بفضل النتائج التي تحققت الإثنين في المجموعات الأخرى، انتزعت ألمانيا بطاقتها إلى ثمن النهائي في الرمق الأخير بتعادلها مع المجر 2-2 بفضل هدف للبديل ليون غوريتسكا في الدقيقة 84، الأربعاء في ميونيخ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وتصدرت فرنسا بطلة العالم المجموعة بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا صاحبة المركز الثاني بينما احتلت البرتغال المركز الثالث بالتساوي في النقاط مع ألمانيا.

رونالدو يعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية للإيراني علي دائي

وخلال المباراة مع فرنسا، عادل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق علي دائي بتسجيله ثنائية في مرمى المنتخب.

وبات رونالدو الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفا، وأول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وكأس أوروبا يسجل 21 هدفا في المسابقتين بفارق هدفين أمام الألمانيين ميروسلاف كلوزه والمدفعجي غيرد مولر، وأول لاعب يسجل أكثر من أربعة أهداف في دور المجموعات للمسابقة منذ الإسباني دافيد فيا عام 2008، علما بأن الفرنسي ميشال بلاتيني يحمل الرقم القياسي برصيد سبعة أهداف.

فرانس24/ أ ف ب

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