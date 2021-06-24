بلجيكا-البرتغال وإنكلترا-ألمانيا... مواجهات ساخنة في الدور ثمن النهائي

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كريم بنزيمة وزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد المباراة بين فرنسا والبرتغال في بوادبيست ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية 2021.

أسفرت نتائج الجولة الأخيرة من منافسات المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم عن مواجهات ساخنة في الدور ثمن النهائي الذي ينطلق السبت من روما، وفي مقدمتها قمتان من العيار الثقيل: الأولى بين منتخبي بلجيكا والبرتغال والثانية بين إنكلترا وألمانيا.

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شهدت الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم، والتي جرت الأربعاء، إثارة كبيرة استمرت لغاية الدقيقة 84 عندما أدرك مهاجم بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا التعادل لمنتخب بلاده ألمانيا أمام ضيفته المجر في ميونيخ (2-2).

وكان "المانشافت" خلال هذه المباراة على شفا الوداع المبكر في مناسبتين، في الدقيقة 11 عندما سجل آدم شالاي هدف التقدم في الدقيقة 11 ثم في الدقيقة 68 بعد هدف أندراس شافر. وفي كلتا المناسبتين، وقف جمهور "بوشكاش أرينا" في بودابست حيث مباراة فرنسا-البرتغال ليرفع هتافات مشجعة لفريقه الذي اقترب من تأهل لم يتوقعه المراقبون في "مجموعة الموت" التي ضمت حاملة اللقب (البرتغال) وأبطال العالم 2018 (فرنسا) وأبطال العالم 2014 (ألمانيا).

الصدمة بعد الفرحة

لكن فرحة المجريين كانت تنهار في كل مرة، إذ إن كاي هافيرتس (66) وليون غوريتسكا (84) أعادا الألمان إلى طريق ثمن النهائي. وكانت البرتغال أيضا على وشك الخروج المبكر في بداية الشوط الثاني من مباراتها أمام فرنسا، فقد تألق كريم بنزيمة وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 47 من زمن هذه "المبارزة" الجميلة ليضع "الديوك" في صدارة المجموعة و"السيليساو" في ذيلها. لكن القائد الأسطورة كريستيانو رونالدو لم يفوت فرصة دخول التاريخ من جديد ورد على زميله السابق في ريال مدريد بتسجيله ثنائية، أي هدف التقدم في الدقيقة 30 ثم هدف التعادل في الدقيقة 60، والدفع بفريقه إلى دور الـ16.

وبالتالي، اتسمت منافسات المجموعة السادسة بالإثارة جراء التقلبات في النتيجة التي أهلت ذلك المنتخب قبل أن تخيب آماله وأزاحت ذاك الفريق قبل أن تنعش آماله من جديد. وفي آخر المطاف تأهل الثلاثة المرشحون، ليلتقي منتخب فرنسا المتصدر بنظيره السويسري (ثالث المجموعة الأولى خلف إيطاليا وويلز) في ثمن النهائي الاثنين المقبل على ملعب بوخاريست (عند الساعة التاسعة مساء، السابعة توقيت غرينتش).

وتلتقي البرتغال (الثانية) مع فريق بلجيكا القوي (متصدر المجموعة الثانية) الأحد في مدينة إشبيلية (عند الساعة التاسعة مساء)، على أن يلتقي "المانشافت" الألماني مع إنكلترا (متصدرة المجموعة الرابعة) الثلاثاء على ملعب "ويمبلي" في لندن (الساعة السادسة).

إسبانيا تسحق سلوفاكيا وتضرب موعدا مع كرواتيا

وكانت آخر علامة استفهام في منافسات المجموعات، والتي وزعت على 11 مدينة أوروبية وامتدت من 11 يونيو/حزيران لغاية 23 من الشهر ذاته، تتعلق بالمنتخب الإسباني نظرا لتعثره في مباراتيه الأوليين أمام السويد (صفر لمثله) ثم أمام بولندا (1-1).

وانتظر لاعبو المدرب لويس إنريكي الجولة الخيرة، الأربعاء، ليكشروا عن أنيابهم ويسحقوا سلوفاكيا بخماسية نظيفة. وتجنبوا بذلك إحراج الخروج من الدور الأول للمرة الأولى منذ 2004، وأنهوا الدور الأول في المركز الثاني بعد السويد التي فازت في آخر جولة على بولندا 3-2. ويخوض منتخب "الروخا" (الأحمر) المراهن على الشباب في مهمة البناء للمستقبل ثمن النهائي، مواجهة قوية في ثمن النهائي أمام كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018 الأربعاء المقبل في كوبنهاغن (عند الساعة السادسة مساء)، فيما تلعب السويد أمام أوكرانيا ثالثة المجموعة الثالثة في غلاسغو الثلاثاء المقبل.

وتنطلق منافسات الدور ثمن النهائي السبت بمباراتي وليز-الدانمارك في أمستردام (الساعة السادسة) وإيطاليا-النمسا في لندن (التاسعة مساء)، وتستمر الأحد مع المواجهتين بين هولندا وجمهورية التشيك في بودابيست (الساعة السادسة) وبلجيكا-البرتغال (التاسعة).

وفيما يلي برنامج مباريات ثمن النهائي:

السبت 26 يونيو/حزيران: ويلز-الدانمارك، السادسة مساء في أمستردام

السبت 26 يونيو/حزيران: إيطاليا-النمسا، التاسعة مساء في لندن

الأحد 27 يونيو/حزيران: هولندا-جمهورية التشيك، السادسة مساء في بودابيست

الأحد 27 يونيو/حزيران: بلجيكا-البرتغال، التاسعة مساء في إشبيلية

الاثنين 28 يونيو/حزيران: كرواتيا-إسبانيا، السادسة مساء في كوبنهاغن

الاثنين 28 يونيو/حزيران: فرنسا-سويسرا، التاسعة مساء في بوخاريست

الثلاثاء 29 يونيو/حزيران: إنكلترا-ألمانيا، السادسة مساء في لندن

الثلاثاء 29 يونيو/حزيران: السويد-أوكرانيا، التاسعة مساء في غلاسغو

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