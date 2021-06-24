هداف المنتخب الإيراني السابق علي دائي يهنئ رونالدو لبلوغه رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية

قدم علي دائي، هداف المنتخب الإيراني بين 1993 و2006، الخميس التهائي لقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لبلوغه رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية (109 أهداف). ونشر دائي تغريدة على حسابه في موقع إنستاغرام كتب فيها: "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو - البطل العظيم في كرة القدم والإنساني المهتم الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم".

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حيا المهاجم الدولي الإيراني السابق علي دائي الخميس نجم وهداف منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو إثر معادلته الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية (109 أهداف) والذي كان مسجلا باسم دائي وحده لحد الآن، وهذا عقب تسجيله ثنائية التعادل أمام فرنسا 2-2 الأربعاء في بودابست في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعات لكأس الأوروبية 2021 لكرة القدم.

علي دائي يقدم التهاني لكريستيانو رونالدو Iran legend ALI DAEI congratulates Cristiano Ronaldo on equalling his all-time record of 109 international goals. ‘I am honoured that this remarkable achievement will belong to Ronaldo.’ pic.twitter.com/mfkNHSLeXW — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 23, 2021 علي دائي يقدم التهاني لكريستيانو رونالدو

وقال دائي في تغريدة على حسابه في إنستاغرام: "كل التهاني لكريستيانو رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي لتسجيل الأهداف الدولية للرجال". وأضاف: "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو - البطل العظيم في كرة القدم والإنساني المهتم الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم".

وفي 2018، أشاد دائي في مقابلة مع وكالة "خبر أونلاين" بلاعب يوفنتوس قائلا إنه "يملك حقا المؤهلات لتحقيق ذلك". وأضاف: "أحترمه كثيرا. إنه لاعب رائع لدرجة أنه ليس من الضروري أن نكيل المدح به".

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أفضل هداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 🔥 Goal machine Cristiano Ronaldo doing his thing...



🇵🇹 178 caps

⚽️ 109 goals#EURO2020 | #POR | @selecaoportugal pic.twitter.com/kybDLZgdRz — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 24, 2021 أفضل هداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم

وكان اللاعب الإيراني في الفترة بين 1993 و2006 قد ردد مرارا بأنه سيكون سعيدا لو نجح رونالدو في تحطيم رقمه القياسي، لأنه يرى فيه واحدا من بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ اللعبة إلى جانب ليونيل ميسي ومواطنه الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

ويتصدر رونالدو لائحة هدافي كأس الأمم الأوروبية 2021 برصيد خمسة أهداف منها ثنائية أمام المجر وثنائية أمام فرنسا، وهو أيضا حامل الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخه البطولة بـ 14 هدفا بعد أن كان الرقم السابق في حوزة قائد منتخب فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي ميشال بلاتيني.

ويملك لاعب ريال مدريد السابق فرصة تسجيل الهدف 110 (أو أكثر) في مسيرته الدولية ابتداء من الأحد المقبل عندما يلتقي منتخب بلاده مع بلجيكا في مدينة إشبيلية.

علاوة مزياني

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