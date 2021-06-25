دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي والوداد المغربي في مهمة قلب التخلف أمام الأهلي وكايزر تشيفس

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سيكون الأهلي المصري وكايزر تشيفس الجنوب أفريقي بحاجة إلى نقطة التعادل عندما يستضيفان السبت الترجي التونسي والوداد المغربي تواليا في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوز كل منهما بنتيجة 1 لصفر في مبارة الذهاب.

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يحلم الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بقلب تخلفهما في مباراة الذهاب عندما يحلان على مضيفيهما الأهلي المصري حامل اللقب وكايزر تشيفس الجنوب أفريقي السبت في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد خسارتهما بنتيجة هدف واحد مقابل صفر.

وسيكون لزاما على مدرب الترجي معين الشعباني إعادة ترتيب أوراقه، لا سيما على مستوى خط الوسط الذي كان نقطة الضعف الأساسية في اللقاء الأول على ملعب رادس، حيث فشل العاجي فوسيني كوليبالي في إيقاف سيطرة ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ على وسط الملعب. وعليه كذلك، لم الخط الأمامي أي إضافة في غياب طه ياسين الخنيسي الموقوف من الاتحاد الإفريقي بسبب تناول المنشطات. بالتالي، سيعول الشعباني مجددا على أنيس البدري والليبي خمدو الهوني والغاني خالد عبد الباسط على نحو أساسي إلا إذا ارتأى التغيير والاعتماد على علاء الدين المرزوقي أو نسيم بن خليفة.

لكن المدرب التونسي سيفتقد خدمات محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع بسب إصابتهما بفيروس كورونا، فضلا عن غيلان الشعلالي بداعي الإصابة.

فريق "باب سويقة" سيكون تحت ضغط كبير

ويدرك لاعبو فريق "باب سويقة" أنهم سيكونون تحت ضغط كبير، حيث كشفت صحيفة الصباح التونسية أن بعضا من الجماهير اقتحم الحصة التمرينية للفريق، وحاول الاعتداء على اللاعبين وكذلك الجهاز الفني.

من جانبه طالب المدرب الجنوب أفريقي للأهلي بيتسو موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز واللعب بجدية، وعدم الإفراط في الثقة، وحذرهم من مغبة انتفاضة فريق الترجي.

ويعول موسيماني على غالبية العناصر التي قادت الفريق الى اللقب القاري في الموسم الماضي وكذلك الكأس السوبر الأفريقية، في مقدمهم الظهير التونسي علي معلول ومحمد مجدي "أفشة" وديانغ وعمرو السولية، إلى جانب محمود كهربا والمدافع المغربي بدر بانون وحسين الشحات والهداف شريف.

الوداد يحلم بمبارة النهائي في الدار البيضاء

ويتطلع الوداد البيضاوي من جهته إلى رد اعتباره في جوهانسبورغ بعدما انحنى أمام كايزر تشيفس في الدار البيضاء. وكان سيطر ذهابا إلا أنه افتقد إلى الفعالية التهديفية برغم صنع لاعبيه أكثر من عشرين فرصة واستحواذهم على الكرة بنسبة 80%.

ويحتاج الفريق المغربي ومدربه التونسي فوزي البنزرتي إلى الفوز بأكثر من هدف ليتأهل إلى النهائي الذي يقام في ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء في 17 تموز/يوليو المقبل.

ويمتلك الوداد عناصر مميزة مثل الحارس أحمد رضى التكناوتي والمدافعين أشرف داري ويحيى عطية الله، ولاعب الوسط الدولي يحيى جبران ووليد الكرتي إلى خط هجوم قوي يقوده الدولي أيوب الكعبي مع الليبي مؤيد اللافي وبديع أووك والتنزاني سيمون مسوفا والدولي أيضا محمد أوناجم.

فرانس24/أ ف ب

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