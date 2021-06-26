انطلاق النسخة 108 من سباق فرنسا للدرجات الهوائية 2021

قرابة الساعة الثانية عشرة ظهرا، بدأت النسخة 108 من سباق فرنسا للدرجات الهوائية 2021 من مدينة بريست الساحلية غربي البلاد والذي سيستمر طيلة ثلاثة أسابيع. وسمح تخفيف الإجراءات الصحية بحضور المشجعين لمواكبة انطلاق 184 رياضيا مشاركين بالسباق.

إعلان اقرأ المزيد

قرابة الساعة الثانية عشرة ظهرا، بدأت النسخة 108 من سباق فرنسا للدرجات الهوائية 2021 من مدينة بريست الساحلية غربي البلاد والذي سيستمر طيلة ثلاثة أسابيع. وفاز الفرنسي يوليان آلافيليب بالمرحلة الأولى من السباق بعد نجاته من حادثين ليفوز، ليقتنص القميص الأصفر للمرحلة الافتتاحية يوم السبت.

فوز يوليان آلافيليب 03:35

فاز الفرنسي يوليان آلافيليب السبت بالمرحلة الأولى من سباق فرنسا للدراجات الهوائية 2021 بنسخته 108، والبالغ طولها 197.8 كيلومتر من برست، ليقتنص القميص الأصفر للمرحلة الافتتاحية بعد نجاته من حادثين.

وانطلق بطل العالم بعيدا عن المجموعة الرئيسية مع تبقي 2.3 كيلومتر على الصعود إلى كوت دي لا فوسو لو، ولم يستطع أي من منافسيه مجاراته في قوته.

واحتل الأسترالي مايكل ماتيوس المركز الثاني، فيما جاء خلفه السلوفيني بريموش روجليتش متأخرا بفارق ثماني ثوان، بينما جاء معظم أبرز المرشحين بما فيهم حامل اللقب تادي بوجاكار وجيرينت توماس بطل نسخة 2018 خلفهم.

وأوضح آلافيليب، الذي كانت ركبته ملطخة بالدماء بسبب حادث سابق: "أردت حقا الفوز بهذه المرحلة، فريقي ديكونينك- كويك ستيب يثق في قدراتي وقام بحمايتي طوال اليوم. كان يتعين علي حسم المرحلة في الصعود الأخير. وأضاف: "هاجمت بعيدا عن الخط لاختبار المنافسين، لكن عندما رأيت أن هناك فجوة اعتقدت أنه يجب الاستمرار".

وشهدت المرحلة حادثين كبيرين تسببا في سقوط العديد من المتسابقين. وكان بينهم البطل أربع مرات كريس فروم، الذي بدأ يتألم وهو يحاول العودة لدراجته مرة اخرى بعد سقوطه في الحادث الثاني قبل النهاية بنحو 7.5 كيلو متر.

وأنهى المتسابق البريطاني، الذي يملك آمالا ضئيلة في الفوز بالسباق بعد فشله في استعادة مستواه العالي بعد حادث مروع تعرض له قبل عامين، المرحلة متأخرا نحو 15 دقيقة عن الصدارة.

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك