كأس الأمم الأوروبية 2021: إيطاليا تعاني أمام النمسا وتتأهل إلى ربع النهائي

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لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف فيديريكو كييزا (يسار) في مرمى النمسا خلال مباراتهما في ثمن نهائي كأس أوروبا، لندن في 27 حزيران/يونيو 2021

للمرة الأولى منذ 12 مباراة، تهتز شباك المنتخب الإيطالي لكرة القدم السبت أمام منتخب النمسا في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021. ورغم المعاناة التي لاقاها الفريق الأزرق أمام النمسا المتأهلة للمرة الأولى في تاريخها إلى هذا الدور فإنه حسم المباراة لصالحه 2-1 بفضل هدفي البديلين فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا.

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فازت إيطاليا السبت على النمسا 2-1 بعد تمديد الوقت الأصلي للمباراة على ملعب "ويمبلي" في لندن بفضل البديلين فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا بتسجيلهما هدفي الفوز ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم.

وخلافا لمبارياته الثلاث في دور المجموعات التي فاز بها جميعا مسجلا سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه، عانى فريق المدرب روبرتو مانشيني الأمرّين أمام النمسا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته بفضل البديلين كييزا (95) وبيسينا (105).

أفضل هداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 🔥 Goal machine Cristiano Ronaldo doing his thing...



🇵🇹 178 caps

⚽️ 109 goals#EURO2020 | #POR | @selecaoportugal pic.twitter.com/kybDLZgdRz — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 24, 2021 أفضل هداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم

وقلص البديل أيضا ساشا كالايدجيتش الفارق (114)، لتهتز الشباك الإيطالية للمرة الأولى في المباريات الـ12 الأخيرة بعدما صمدت طيلة 1168 دقيقة وتحديدا منذ هدف الهولندي دون فان دي بيك في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (1-1 في دوري الأمم الأوروبية).

وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ الفائز من مواجهة الأحد بين منتخبي البرتغال حامل اللقب وبلجيكا في إشبيلية الإسبانية.

وخرج "ناتسيونالي" من ملعب "ويمبلي" وفي رصيده 12 انتصارا على التوالي و31 مباراة متتالية من دون هزيمة، وتحديدا منذ الخسارة أمام البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية، ما سمح لمانشيني في تحطيم الرقم القياسي الذي حققه فيتوريو بوتسو قبل قرابة قرن من الزمن بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1935 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 1939.

لكن هذه الأرقام ليست مهمة بقدر أهمية مواصلة الحلم بلقب أول على الإطلاق منذ مونديال 2006 وثانٍ فقط على صعيد البطولة القارية بعد الذي تحقق عام 1968.

فرانس24/أ ف ب

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