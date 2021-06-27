كأس الأمم الأوروبية 2021: تأهل منتخب بلجيكا إلى ربع النهائي إثر فوزه على نظيره البرتغالي 2-1

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انتزعت بلجيكا بطاقة المرور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم إثر فوزها مساء الأحد في إشبيلية على البرتغال حاملة اللقب بهدف نظيف من تسجيل المهاجم ثورغان هازار في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من خارج المنطقة. وتلتقي بلجيكا في الدور المقبل مع إيطاليا الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ.

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جرد المنتخب البلجيكي يقيادة الثنائي ثورغان وإدين هازار نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر مساء الأحد على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

وتدين بلجيكا بفوزها إلى ثورغان هازار مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني والشقيق الأصغر لإدين، مسجل هدف الفوز في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

وتلتقي بلجيكا التي حققت فوزها الرابع تواليا، مع إيطاليا في ربع النهائي وذلك في الثاني من تموز/يوليو المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ.

وكررت بلجيكا التي تبقى أفضل نتيجة لها في الكأس القارية خسارة نهائي 1980 أمام ألمانيا الغربية 1-2 في روما، إنجاز النسخة الأخيرة عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج على يد ويلز.

في المقابل، منيت البرتغال بخسارتها الثانية في البطولة بعد الأولى أمام ألمانيا 2-4 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ولم ينفعها تألق قائدها كريستيانو رونالدو.

وهو الفوز الاول لبلجيكا على البرتغال بعد فشلها في المباريات الخمس الأخيرة بينهما، كما هو الفوز السادس لها على منافسها في 19 مباراة بين المنتخبين مقابل ست هزائم وسبع تعادلات.

فرانس24/أ ف ب

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