كأس الأمم الأوروبية 2021: إسبانيا تتخطى كرواتيا 5-3 وتضرب موعدا مع فرنسا أو سويسرا في ربع النهائي

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هدف ألفارو موراتا منح إسبانيا التقدم 4-3 على كرواتيا في وقت التمديد. 28 يونيو/حزيران 2021.

فازت إسبانيا على كرواتيا بنتيجة 5-3 بعد التمديد في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم، الإثنين على ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن، لتحجز مكانها في دور الثمانية حيث ستواجه الفائز من المباراة بين فرنسا وسويسرا.

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تأهلت إسبانيا الإثنين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2021 لكرة القدم إثر فوزها على كرواتيا بنتيجة 5-3 بعد التمديد في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن، وترشحت بالتالي إلى دور الثمانية حيث ستواجه فرنسا أو سويسرا.

واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي من مباراتهما بالتعادل 3-3 على ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن.

افتتحت كرواتيا التسجيل بعدما فشل الحارس الإسباني أوناي سيمون في السيطرة على كرة استقرت في شباكه (20). وعادل بابلو سارابيا بتسديدة من داخل المنطقة (38)، ليضيف زميلاه سيزار أسبيليكويتا من رأسية (57) وفيران توريس (77) الهدفين الثاني والثالث.

غير أن الرد الكرواتي لم يتأخر فسجل البديل ميسلاف أورسيتش هدف تقليص الفارق (85)، قبل أن يدرك البديل الآخر ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي وقت التمديد، سجل ألفارو موراتا الهدف الرابع لمنتخب "الروخا" في الدقيقة 100 ثم البديل ميكيل أويرسبال الهدف الخامس في الدقيقة 103.

فرانس24/ أ ف ب

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