كأس الأمم الأوروبية 2021: فرنسا تودع البطولة إثر خسارتها أمام سويسرا بركلات الترجيح في ثمن النهائي
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ودعت فرنسا كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2021 إثر خسارتها بركلات الترجيح أمام سويسرا 5-4 في الدور ثمن النهائي في بوخارست مساء الإثنين. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 3-3. وأهدر نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ركلة الترجيح الخامسة لفرنسا.
ودع المنتخب الفرنسي مساء الإثنين كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2021 إثر خسارته بركلات الترجيح 5-4 أمام نظيره السويسري في الدور ثمن النهائي في مباراة جميلة على ملعب "أرينا ناتسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخارست.
وأهدر نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ركلة الترجيح الخامسة لفرنسا.
تأهل سويسرا لربع النهائي
Switzerland's shoot-out hero! 🧤— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021
🇨🇭 Yann Sommer 🔥 #EURO2020 pic.twitter.com/tA6kQI14dq
وكان الحارس الفرنسي هوغو لوريس تصدى لركلة جزاء نفذها ريكاردو رودريغيز (55).
وانتهى وقت التمديد بالنتيجة ذاتها رغم سيطرة المنتخب الفرنسي على منافسه.
فرانس24/ أ ف ب
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