كأس الأمم الأوروبية 2021: فرنسا تودع البطولة إثر خسارتها أمام سويسرا بركلات الترجيح في ثمن النهائي

© أ ف ب

ودعت فرنسا كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2021 إثر خسارتها بركلات الترجيح أمام سويسرا 5-4 في الدور ثمن النهائي في بوخارست مساء الإثنين. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 3-3. وأهدر نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ركلة الترجيح الخامسة لفرنسا.

إعلان اقرأ المزيد

ودع المنتخب الفرنسي مساء الإثنين كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2021 إثر خسارته بركلات الترجيح 5-4 أمام نظيره السويسري في الدور ثمن النهائي في مباراة جميلة على ملعب "أرينا ناتسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأهدر نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ركلة الترجيح الخامسة لفرنسا.

تأهل سويسرا لربع النهائي Switzerland's shoot-out hero! 🧤



🇨🇭 Yann Sommer 🔥 #EURO2020 pic.twitter.com/tA6kQI14dq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021 تأهل سويسرا لربع النهائي

واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 3-3. وسجل كريم بنزيمة (57 و59) وبول بوغبا (75) لفرنسا، فيما أحرز أهداف سويسرا هاريس سيفيروفيتش (15 و81) وماريو غافرانوفيتش (90).

وكان الحارس الفرنسي هوغو لوريس تصدى لركلة جزاء نفذها ريكاردو رودريغيز (55).

وانتهى وقت التمديد بالنتيجة ذاتها رغم سيطرة المنتخب الفرنسي على منافسه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك