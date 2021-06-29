كأس الأمم الأوروبية 2021: أوكرانيا تنتزع بطاقة ربع النهائي بفوزها على السويد 2-1
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انتزعت أوكرانيا آخر بطاقة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم بفوزها مساء الثلاثاء في غلاسكو على السويد 2-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، لتواجه إنكلترا السبت المقبل في روما.
انتزعت أوكرانيا آخر بطاقة لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم بفوزها مساء الثلاثاء في غلاسكو على السويد بنتيجة 2-1 في الدور ثمن النهائي.
وسجل هدف الفوز البديل أرتيم دوبفيك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني.
واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين بتعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي. تقدمت أوكرانيا عبر ألكسندر زينتشينكو (27) وعادل إميل فورسبرغ للسويد (43).
وتلتقي أوكرانيا السبت في روما مع إنكلترا التي تغلبت في وقت سابق الثلاثاء على غريمتها ألمانيا 2-صفر في "ومبلي" بلندن.
فرانس24/ أ ف ب
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