كأس الأمم الأوروبية 2021: أوكرانيا تنتزع بطاقة ربع النهائي بفوزها على السويد 2-1

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لاعبو أوكرانيا يحتفلون بالتأهل الى ربع نهائي كأس أوروبا، غلاسكو في 29 حزيران/يونيو 2021
لاعبو أوكرانيا يحتفلون بالتأهل الى ربع نهائي كأس أوروبا، غلاسكو في 29 حزيران/يونيو 2021 بول ايليس تصوير مشترك/ا ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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انتزعت أوكرانيا آخر بطاقة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم بفوزها مساء الثلاثاء في غلاسكو على السويد 2-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، لتواجه إنكلترا السبت المقبل في روما.

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انتزعت أوكرانيا آخر بطاقة لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم بفوزها مساء الثلاثاء في غلاسكو على السويد بنتيجة 2-1 في الدور ثمن النهائي.

وسجل هدف الفوز البديل أرتيم دوبفيك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني.

واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين بتعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي. تقدمت أوكرانيا عبر ألكسندر زينتشينكو (27) وعادل إميل فورسبرغ للسويد (43).

وتلتقي أوكرانيا السبت في روما مع إنكلترا التي تغلبت في وقت سابق الثلاثاء على غريمتها ألمانيا 2-صفر في "ومبلي" بلندن.

فرانس24/ أ ف ب

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