كأس الأمم الأوروبية 2021: تأهل منتخب إنكلترا إلى الدور ربع النهائي بفوزه على ألمانيا 2-صفر

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رحيم ستيرلينغ صاحب الهدف الأول لإنكلترا في الفوز على ألمانيا 2-صفر. 29 يونيو/حزيران 2021.

تأهلت إنكلترا الثلاثاء إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزها على ألمانيا بنتيجة 2-صفر من تسجيل رحيم ستيرلينغ وهاري كاين على ملعب "ومبلي" في لندن أمام قرابة 40 ألف متفرج.

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نجح منتخب إنكلترا في تخطي عقبة غريمه التاريخي ألمانيا بالفوز عليه 2-صفر الثلاثاء على ملعب "ومبلي" في لندن أمام قرابة 40 ألف متفرج، ليبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2021.

ويدين فريق "الأسود الثلاثة" بفوزه الأول على ألمانيا على ملعب "ومبلي" منذ 1975 إلى مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ الذي سجل هدفه الثالث في البطولة (75)، والقائد هاري كاين الذي سجل الهدف الأول له (86).

وبخروجها من ثمن النهائي، ودعت ألمانيا مدربها منذ 2006 يواكيم لوف الذي كان يخوض البطولة الأخيرة مع المنتخب قبل أن يترك منصبة لمدرب بايرن السابق هانزي فليك.

وتأهلت إنكلترا إلى ثمن النهائي من دون هزيمة وبشباك نظيفة. واختار المدرب غاريث ساوثغيت أن يبدأ اللقاء بتعديل تكتيكي حيث اعتمد على خط خلفي من ثلاثة مدافعين عوضا عن أربعة هم كايل ووكر وجون ستونز وهاري ماغواير، فيما أوكل إلى كيران تريبيير مهمة الجناح الأيمن على حساب جاك غريليش، وللوك شو مهمة الجناح الأيسر فيما تكون ثلاثي المقدمة من بوكايو ساكا وهاري كاين ورحيم سترلينغ.

وفي الجهة المقابلة، أجرى لوف ثلاثة تعديلات على التشكيلة التي تعادلت مع المجر، حيث أشرك المتعافي من الإصابة توماس مولر وتيمو فيرنر وليون غوريتسكا أساسيين على حساب لوروا سانيه وسيرج غنابري وإيلكاي غوندوغان الذي تعافي في الوقت المناسب من إصابة لكنه جلس على مقاعد البدلاء.

ومع الاقتراب من الدقائق العشرين الأخيرة، قرر ساوثغيت الزج بغريليش بدلاً ساكا من ولوف بسيرج غنابري بدلاً من فيرنر بحثا عن تغيير واقع المباراة.

ولم ينتظر الإنكليز طويلاً بعد هذا التبديل الأول من الوصول إلى المرمى بفضل سترلينغ الذي بدأ الهجمة بلعبة رباعية شارك فيها كاين وغريليش وشو الذي مرر الكرة لجناح مانشستر سيتي الذي تابعها في الشباك (75)، مسجلاً هدفه الثالث في البطولة.

وحصلت ألمانيا على فرصة ذهبية لإدراك التعادل حين فقد سترلينغ الكرة في منتصف ملعب "ناسيونال مانشافت" فانطلق بها هافيرتس ومررها لتوماس مولر الذي انفرد ببيكفورد لكنه سدد بجانب القائم الأيمن (81).

وحسمت إنكلترا الأمور نهائيا بتسجيلها الهدف الثاني عبر القائد كاين بكرة رأسية بعدما وصلته الكرة من البديل غريليش إثر خطأ في منتصف المنطقة من الألمان ما سمح لشو في خطفها وبناء هجمة الهدف القاتل.

فرانس24/ أ ف ب

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