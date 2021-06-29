نجوم سابقون لمنتخب فرنسا يعربون عن خيبتهم للخروج المبكر للديوك من كأس أمم أوروبا 2021

خيم الحزن على ردود فعل الفرنسيين تجاه صدمة إقصاء منتخب بلادهم من ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية الإثنين بضربات الترجيح 5-4 أمام سويسرا بعد مباراة مثيرة، تعادل فيها الفريقان 3-3. ووجهت انتقادات حادة لأداء الديوك، خاصة أنهم كانوا يُعتبرون من أبرز المرشحين للظفر بالكأس. وفي خضم هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة الفرنسية، أعلن مدرب الزرق ديديه ديشان تحمل مسؤولية ما حدث، فيما عبر أحد نجومهم، المهاجم كيليان مبابي، الذي أهدر ركلة ترجيح، عن "حزنه" خاصة وأنه "حاول مساعدة الفريق إلا أنه فشل".

إعلان اقرأ المزيد

لم يتمكن الحلم الفرنسي من الحفاظ على توهجه طويلا في منافسات نهائيات كأس الأمم الأوروبية، وأخمد بشكل كلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، جراء الهزيمة التي تلقاها أمام المنتخب السويسري الذي خرج منتصرا بفضل ركلات الترجيح 5-4، بعد اختتام المباراة والشوطين الإضافيين بثلاثة أهداف لمثلها.

وتجرعت الجماهير الفرنسية بصعوبة كبيرة هذه الهزيمة، خاصة وأن الكل ظل يؤكد أنها تملك منتخبا قويا، اعتبر لمدة طويلة أحد أبرز المرشحين للفوز بهذه البطولة لاسيما وأنه أحرز كأس العالم الأخيرة. لكن الديوك لم يكونوا في الموعد مع هذه التظاهرة الكروية القارية، وخلف خروجهم المبكر من المنافسات خيبة وحسرة كبيرتين لدى الفرنسيين.

C'est terminé. Victoire de la Suisse lors de la séance de tirs au but (4-5) #FRASUI #FiersdetreBleus #FRA pic.twitter.com/QundnJWkoX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 28, 2021

"لا نستحق المرور"

ردود الفعل الأولى، كانت من لاعبين كبار سبق أن أعطوا للكرة الفرنسية الشيء الكثير. وكان أحد هؤلاء صريحا للغاية في تعليق على هذه "الصدمة"، ويتعلق الأمر بالدولي السابق باتريك فييرا، الذي قال على شاشة قناة "إي تي في" الإنكليزية: "لا نستحق المرور إلى الدور المقبل".

أما زميله السابق في المنتخب الفرنسي، المعروف اليوم بحضوره الإعلامي عبر قنوات تهتم بكرة القدم، بيكسانت ليزارازو، فاعتبر أن الزرق لم يكونوا في أتم الاستعداد بدنيا، وارتكبوا "أخطاء دفاعية"، وأن "تحضير الفريق ككل هو الذي يجب تحليله"، لتجاوزها في المراحل المقبلة، خاصة وأن الديوك سيكونون مطالبين بالدفاع عن لقبهم العالمي في مونديال 2022.

ولم ينحصر مصدر الانتقادات في الاختصاصيين فقط بل جاءت من فئات مختلفة من المجتمع الفرنسي، كما هو شأن الكاتب المعروف بيرنا بيفو، الذي غرد ساخرا: "فريق كرة القدم الفرنسي الذي تم إقصاؤه من قبل الفريق السويسري: المتأكد من نفسه، المفضل للغاية، الممدوح للغاية، الملكي للغاية، الناجح للغاية قبل الفوز".

وأقر المدرب الفرنسي ديديه ديشان بأن الزرق لم يكونوا في المستوى الذي يمنحهم التألق وتحقيق التأهل. وقال خلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب إقصاء المنتخب: "إذا توقفنا، فذلك لأننا لا نستحق المزيد. هناك أحداث غير متوقعة، ليست أعذارا، ونحن جزء من أولئك الذين يعودون إلى الوطن، مثل وصيف بطل العالم وبطل أوروبا".

"من الصعب طي الصفحة"

الكثيرون حملوا المسؤولية للمهاجم مبابي، أحد أبرز نجوم المنتخب الفرنسي، الذي أهدر ركلة ترجيح، كانت اللمسة الأخيرة للكرة في عمر مشاركة المنتخب الفرنسي بنهائيات كأس الأمم الأوروبية.

وتوجهت لنجم باريس سان جرمان انتقادات قاسية كتلك التي جاءت في تغريدة للنائب بمجلس الشيوخ الجمهوري ألان كاديك، الذي كتب أن "الطفل المدلل لكرة القدم الفرنسية غاب عن مباراته. جشع جدا. غير دقيق جدا، وهو مدين لنا بالرد".

قبل أن يرد على ميادين الكرة في مناسبات قادمة، قال مبابي في توصيف للحالة التي يمر بها جراء هذه الهزيمة: "من الصعب جدا طي الصفحة. الحزن شديد بعد هذا الإقصاء. كنت أرغب في مساعدة الفريق لكنني فشلت". وهب "الملك" البرازيلي بيليه لمواساته بالقول: "حافظ على الرأس مرفوعا".

كما أن مدربه ديشان أكد دعمه له، إذ قال: "وإن كان لم يسجل أي هدف، لقد كان خطيرا في كل عملياتنا الهجومية تقريبا"، قبل أن يضيف مدرب الزرق الذي أعلن أنه المسؤول عن هذا الفشل، أن مبابي "يشعر بالذنب، لكنه لا يجب أن يكون كذلك".

Ce matin bien-sûr je suis triste de l élimination de l équipe de France mais je n oublie pas ts les bonheurs qu’ils nous ont donné et je serais tjs derrière tous mes potos et Didier Deschamps qui est un mec que j aime. Bravo la Suisse et on sera champion du monde en 2022❤️❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 29, 2021

وفي هذا الجو المشحون بمشاعر الحزن، يفضل بعض محبي الزرق أن يكونوا إيجابيين تجاه المستقبل كما هو شأن مقدم البرامج المعروف سيريل حنونة، الذي غرد بهذه العبارات: "هذا الصباح بالطبع أنا حزين على إقصاء منتخب فرنسا، لكني لا أنسى كل السعادة التي قدموها لنا وسأكون دائما وراء كل أصدقائي وديدييه ديشان الذي أحب. برافو سويسرا وسنكون بطل العالم في عام 2022".

بوعلام غبشي

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك