بطولة ويمبلدون: أنس جابر تبلغ الدور الرابع بفوز صاعق على موجوروزا

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تستمر التونسية أنس جابر بتألقها مع تحقيقها فوزا لافتا على البطلة السابقة جاربين موجوروزا لتبلغ الدور الرابع في ويمبلدون للتنس بالفوز 5-7 و6-3 و6-2 الجمعة.

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فازت التونسية أنس جابر فوزا لافتا على البطلة السابقة جاربين موجوروزا وأمتعت الجماهير في الملعب الرئيسي لتبلغ الدور الرابع في ويمبلدون للتنس بالفوز 5-7 و6-3 و6-2 يوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبة التونسية الموهوبة البالغ عمرها 26 عاما أصبحت الشهر الماضي أول عربية تفوز ببطولة تابعة لاتحاد المحترفات بعد تفوقها في برمنغهام للتنس على ملاعب عشبية.

وقد أظهرت جابر مرونة كبيرة في التعامل مع ضربات موجوروزا القوية في بداية المباراة وسيطرت بعد ذلك لتبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون لأول مرة. وستواجه أنس، في الدور المقبل إيجا شيانتيك الفائزة بفرنسا المفتوحة 2020 يوم الاثنين.

ورغم فوز موجوروزا المصنفة الأولى على العالم سابقا بالمجموعة الأولى بفضل قوة ضرباتها فإنها لم تجد حلا لمهارات أنس بعد ذلك. فبعد أن وصلت النتيجة إلى 3-3 في المجموعة الثانية بدأت اللاعبة التونسية في السيطرة على الأمور وبدا الارتباك على موجوروزا التي لم تعد تتوقع ضربات منافستها.

وتمكنت أنس المصنفة 21 من كسر إرسال موجوروزا مرتين لتتقدم 5-1 في المجموعة الحاسمة وحافظت على هدوئها حين كانت ترسل والنتيجة 5-2 لتحقق فوزا تاريخيا بضربة أمامية رائعة.

وأعلنت أنس التي أصبحت نموذجا يحتذى في البلاد العربية أن "هذا أسعد يوم في حياتي".

وتابعت وسط حفاوة الجماهير "كنت متوترة قليلا اليوم. موجوروزا تقدم أداء مذهلا على الملاعب العشبية. كان الوضع صعبا في المجموعة الأولى لكن بعد ذلك أصبحت أكثر هدوءا. حين ألعب بطريقتي ودون ضغوط يسير كل شيء على ما يرام".

فرانس24/رويترز

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