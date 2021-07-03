كأس الأمم الأوروبية 2021: الدانمارك تتخطى جمهورية التشيك وتتأهل للدور نصف النهائي

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لاعبو الدانمارك بعد تسجيل الهدف الأول في الفوز على تشيكيا 2-1 بربع نهائي كأس الأمم الأوروبية. 3 يوليو/تموز 2021.

فاز منتخب الدانمارك السبت على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم في باكو، ليتأهل إلى دور الأربعة حيث سيواجه الأربعاء المقبل الفائز من المباراة بين إنكلترا وأوكرانيا.

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تأهل منتخب الدانمارك إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 للمرة الأولى منذ عام 1992 عندما توج باللقب القاري، بعد فوزه على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1 السبت على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

سجل هدفي الدانمارك توماس ديلايني بضربة رأسية في الدقيقة الخامسة وكاسبر دولبيرغ بعد تمريرة عرضية من يواكيم مايله في الدقيقة 42، فيما سجل باتريك شيك هدف تشيكيا، رافعا رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي زملاء الحارس كاسبر شمايكل الدانمارك الفائز من مباراة إنكلترا وأوكرانيا التي ستجري في وقت لاحق.

وكانت إيطاليا وإسبانيا حجزتا بطاقتي هذا الدور الجمعة على حساب بلجيكا وسويسرا.

فرانس24/ أ ف ب

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