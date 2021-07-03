كأس الأمم الأوروبية 2021: إنكلترا تكتسح أوكرانيا 4-صفر وتلحق بالدانمارك إلى نصف النهائي

لاعبو منتخب إنكلترا بعد تسجيل هدف هاري كاين في مرمى أوكرانيا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية. 3 يوليو/تموز 2021.

فاز منتخب إنكلترا مساء السبت في روما على نظيره الأوكراني بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم، ليلحق بالدانمارك التي تخطت جمهورية التشيك في وقت سابق إلى دور الأربعة.

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فاز منتخب إنكلترا مساء السبت في روما على نظيره الأوكراني بنتيجة 4-صفر في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 للمرة كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم، ليلحق بالدانمارك التي تخطت جمهورية التشيك في وقت سابق إلى دور الأربعة.

وسجل أهداف المباراة هاري كاني في الدقيقتين 4 و50 وهاري ماغواير في الدقيقة 46 وجوردن هندرسن في الدقيقة 63.

فرانس24/ أ ف ب

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