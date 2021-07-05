كرة المضرب: أنس جابر تكرر أفضل إنجاز لها في الغراند سلام وتبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون

نجحت التونسية أنس جابر في تكرار أفضل إنجاز لها في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، ببلوغها الإثنين الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، بعد فوزها على إيغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2020.

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بعد فوزها على إيغا شفيونتيك، كررت التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميًا أفضل إنجاز لها في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، ببلوغها الإثنين الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون الإنكليزية.

وعوّضت جابر تأخرها أمام شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2020 لتفوز بنتيجة 7-5، 1-6، 1-6. وبذلك تكون جابر قد ثأرت في ثاني لقاء لها ضد شفيونتيك، من خسارتها أمامها في الدور الـ32 من دورة واشنطن الأمريكية عام 2019.

وقد تمكنت جابر من تحقيق أفضل إنجاز لها في بطولات الغراند سلام عندما بلغت الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

وأصبحت اللاعبة التونسية أول عربية تبلغ ثمن النهائي قبل أن تواصل مشوراها اليوم وتحقق فوزها الـ33 هذا العام وهو الأعلى ضمن دورات رابطة المحترفات، بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة التي ستلتقيها في ربع النهائي في مباراة مرتقبة بعد أن تفوقت الأخيرة على الكازخستانية إيلينا ريباكينا 6-3، 4-6، 6-3.

ولدى انتهاء المباراة، علقت جابر قائلة: "كانت مباراة جيدة، خسرت في نهاية المجموعة الأولى ولكن اعتقدت أن الغضب ليس ردة الفعل المناسبة وفكرت بكل نقطة على حدة".

وحول الضربات الساقطة التي تتميز بها ولم تكثر منها اليوم ذكرت "عليك أن تغير قليلا. الجميع يعرف أنني أقوم بالضربات الساقطة، كنت أكثر عدوانية لم أقم بالكثير منها".

وأوضحت جابر التي باتت مصدر فخر في بلدها وإلهام للاعبات الأفريقيات والعرب: "التحرك على العشب صعب، لذا الضربات المقشّرة (سلايس) تعرقل تحرك الخصم لذا حاولت القيام بها".

وتُقدّم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من حزيران/يونيو الفائت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في دورة برمنغهام الإنكليزية.

فرانس24/ أ ف ب

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