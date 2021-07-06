بطولة ويمبلدون: البيلاروسية سابالينكا تنهي طموحات التونسية أنس جابر في تحقيق إنجاز جديد

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"إنها لاعبة وإنسانة رائعة"، هكذا وصفت البيلاروسية أرينا سابالينكا خصمتها التونسية أنس جابر، بعد أن هزمتها الثلاثاء في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون لتنهي مشوارها المتميز في البطولة. وكررت جابر أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى بوصولها إلى هذا المستوى من المسابقة، وهو إنجاز عربي غير مسبوق للاعبة كرة المضرب التونسية.

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توقف المشوار الرائع للاعبة التونسية أنس جابر في ربع نهائي بطولة ويملبدون على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، بالفوز عليها 6-4 و6-3 الثلاثاء، في ثالث البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وكانت جابر المصنفة 24 عالميا كررت أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي من البطولة الإنكليزية، بعدما قلبت تأخرها أمام البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان غاروس 2020 إلى فوز 7-5، 1-6، 1-6. وكانت جابر تخطت أيضا الأسطورة الأمريكية فينوس وليامس بطلة ويمبلدون خمس مرات، والإسبانية غاربيني موغوروزا بطلة ويمبلدون أيضا عام 2017 في النسخة الحالية.

وقالت سابالينكا: "أنا سعيدة جدا بهذا الفوز. دائما ما تكون الأمور صعبة في مواجهة أنس، إنها لاعبة وإنسانة رائعة. وتابعت "أنا سعيدة لأن الأمور تسير بشكل حسن بالنسبة إلي".

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها سابالينكا المربع الذهبي لإحدى بطولات الغراند سلام في مسيرتها، حيث ستلتقي التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة بسهولة على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-2 و6-2 في وقت سابق اليوم.

وستحاول سابالينكا أن تصبح أول بيلاورسية تبلغ المباراة النهائية في ويمبلدون بعد أن خسرت مواطنتها فيكتوريا أزارنكا مرتين على عتبة نصف النهائي عامي 2011 و2012.

الروسي مدفيديف يغادر المسابقة

بالنسبة للرجال، خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا من الدور ثمن النهائي، بخسارته أمام البولندي هيربرت هوركاش الثامن عشر 6-2 و6-7 (2-7) و6-3 و3-6 و3-6.

واستكمل مدفيديف وهوركاش مباراتهما اليوم بعدما توقفت الإثنين بسبب المطر ثم الظلام والنتيجة 6-2 و6-7 (2-) و6-3 و3-4.

ويلتقي هوركاش في الدور المقبل مع السويسري روجيه فيدرر الثامن عالميا والساعي إلى اللقب التاسع في البطولة الإنكليزية.

وبات هوركاش (24 عاما) رابع بولندي يبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون بعد فويتيك فيباك (1980) وييري يانوفيتش ولوكاش كوبوت (2013).

وقال هوركاش "كانت استعداداتي من أجل تقديم أداء أفضل خصوصا في الأمور التي لم تنجح أمس. وأعتقد أنني قمت بعمل جيد".

وفي مباراته المقبلة ضد فيدرر الذي أكد أنه يعجب به وهو الذي جعله يختار ممارسة كرة المضرب، أوضح هوركاش الذي حقق أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، أنه يأمل "في الحصول على القليل من الدعم من الجمهور".

بالنسبة لمدفيديف البالغ من العمر 25 عاما والمتوج الأسبوع قبل الماضي بلقب دورة مايوركا الإسبانية على الملاعب العشبية، فتوقف مشواره الرائع في ويمبلدون عند ثمن النهائي. ففي مشاركته الرابعة في البطولة الإنكليزية، نجح للمرة الأولى في تخطي الدور الثالث.

وتبقى أفضل نتيجة للروسي في الغراند سلام المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2019 وبطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن هذا العام.

فرانس24/ أ ف ب

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