كأس الأمم الأوروبية 2021: إيطاليا تقصي إسبانيا بركلات الترجيح وتبلغ النهائي

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تخطت إيطاليا مساء الثلاثاء إسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021، لتحجز بطاقة التأهل إلى نهائي هذه النسخة. وجاءت نتيجة فوز المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل في المباراة والشوطين الإضافيين 1-1.

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تمكن المنتخب الإيطالي مساء الثلاثاء من التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 بعد فوزه بركلات الترجيح أمام إسبانيا.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح 4-2 لصالح إيطاليا، بعد التمديد إثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي من مواجهتهما على ملعب ويمبلي.

وتقدمت إيطاليا عن طريق لاعب يوفنتوس فيديريكو كييزا (60)، فيما أدركت إسبانيا التعادل عن طريق زميله في نادي السيدة العجوز ألفارو موراتا (80).

والأحد، سيواجه المنتخب الإيطالي الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية، التي ستجرى الأربعاء بين إنكلترا والدانمارك.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيه إيطاليا المباراة النهائية بعد عام 1968 عندما أحرزت لقبها الوحيد على حساب يوغوسلافيا، قبل أن تخسر نهائي عام 2000 أمام فرنسا بالهدف الذهبي، ثم أمام إسبانيا في نهائي نسخة عام 2012.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 33 مباراة من دون خسارة، في حين خرج المنتخب الإسباني حامل اللقب 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا) والذي خاض الوقت الإضافي للمرة الثالثة تواليا في الأدوار الإقصائية من هذه البطولة من دون أن يخسر أي مباراة في الوقت الإضافي.

لكن "لا روخا" دفع هذه المرة ثمن ركلات الترجيح التي ابستمت له في الدور السابق ضد سويسرا.

فرانس24/ أ ف ب

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