بطولة ويمبلدون: جوكوفيتش يتوج بلقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى ليعادل الرقم القياسي لفيدرر ونادال

بعد فوزه الأحد على الإيطالي ماتيو بيريتيني، توج الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميًا بلقبه السادس في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب وعادل الرقم القياسي لعدد ألقاب الغراند سلام المسجل باسم غريمَيه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال. وكتب "دجوكر" التاريخ بعد أن أصبح الشهر الماضي نتيجة تتويجه في رولان غاروس أول لاعب في عصر الاحتراف يفوز بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل والثالث في تاريخ الغراند سلام في عصري الهواة والاحتراف.

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استطاع الأحد الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميًا انتزاع كأس بطولة ويمبلدون لكرة المضرب وأحراز لقبه السادس ليعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20)، وذلك بعد فوزه الأحد على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع بعد أن عوّض تأخره بمجموعة إلى فوز مثير 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-3.

وبلقب ثالث تواليًا في ويمبلدون، عادل الصربي الرقم القياسي لعدد القاب الغراند سلام المسجل باسم غريمَيه السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال.

وحرم جوكوفيتش منافسه من أن يصبح ثالث ايطالي فقط في التاريخ يتوج ببطولة كبرى بعد نيكولا بييترانجيلي في رولان غاروس (1959 و1960) وأدريانو باناتا ايضًا في باريس عام 1976.

وكان بيريتيني يخوض أول نهائي بطولة كبرى في مسيرته، علمًا أنه أول لاعب من بلاده يصل الى نهائي ويمبلدون في التاريخ والى نهائي غراند سلام في فئة الفردي لدى الرجال منذ 45 عامًا، فيما حقق ديوكوفيتش لقبه العشرين في النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته.

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وبعد أن حقق ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون في 2021، يجد الصربي نفسه على بعد لقب واحد في فلاشينغ ميدوز من أن يصبح ثالث لاعب يفوز بجميع الألقاب الكبرى في عام واحد بعد الأستراليين رود لايفر (1962 و1969) والأمريكي دون بادج (1938).

كما لا يزال الصربي (34 عامًا) على الطريق الصحيح للتويج بالغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة اضافة الى الميدالية الذهبية في الالعاب الاولمبية في طوكيو.

اللقب رقم 85 لجوكوفيتش

ويواصل "دجوكر" كتابة التاريخ بعد أن أصبح الشهر الماضي نتيجة تتويجه في رولان غاروس أول لاعب في عصر الاحتراف يفوز بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل والثالث في تاريخ الغراند سلام في عصرَي الهواة والاحتراف (اعتبارًا من 1968) بعد الأستراليين لايفر (بين 1962 و1969) وروي إيمرسون (بين 1961 و1967).

وهذا اللقب رقم 85 لجوكوفيتش في مسيرته الاحترافية وأصبح أول لاعب يكسر حاجز 150 مليون دولار أمريكي في الجوائز المالية.

وجدد جوكوفيتش فوزه على بيريتيني للمرة الثالثة في ثالث مواجهة بينهما، بعد ربع نهائي رولان غاروس هذا العام ودور المجموعات من البطولة الختامية في 2019.

وأقيمت المباراة على الملعب الرئيسي في نادي عموم إنكلترا الذي يقع على بعد 15 كلم فقط من ملعب ويمبلي، الذي يستضيف في وقت لاحق نهائي كأس أوروبا في كرة القدم بين انكلترا وايطاليا، حيث تأمل جماهير الاتزوري أن يعوّض منتخب بلادها خيبة كرة المضرب.

وتمكن جوكوفيتش المتوج في 2018 و2019 قبل أن تلغى نسخة العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، من كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن يتقدّم 4-1 ويضع نفسه في موقع مؤاتٍ لحسمها. ولكنها شهدت منعطفًا عندما أهدر فرصة إنهاء الامور عند إرساله عندما كانت النتيجة تشير الى 5-3، إذ تمكن الايطالي من الكسر قبل أن يلجأ اللاعبان الى شوط كسر التعادل، حسمه الايطالي لصالحه 7-4.

إلا أن الصربي قام برد فعل هائل في المجموعة الثانية كاسرًا إرسال منافسه عند اول مناسبتين ليتقدّم بأربعة أشواط نظيفة. ورغم انه تعرض للكسر مرة أخرة عندما يرسل لختم المجموعة لصالحه عندما كانت النتيجة 5-2، إلان انه تمكن من حسم الامور في الشوط العاشر 6-4 وعادل المباراة.

كان كسر واحد للإرسال في الشوط الثالث كافيًا للصربي من أجل حسم المجموعة الثالثة لصالحه 6-4.

وبعد أن حافظ كل لاعب على شوط إرساله في المجموعة الرابعة، تمكّن ديوكوفيتش من كسر إرسال بيريتيني في الشوط السابع قبل أن يتقدّم 5-3. بعد أن أهدر فرصتين في حسم اللقب عند إرسال منافسه في الشوط التاسع، فعلها اخيرًا عند الفرصة الثالثة أمام الجماهير والمشاهير أمثال الممثل الاميركي طوم كروز واسطورة كرة القدم الاوكرانية أندري شيفتشنكو.

فرانس24/ أ ف ب

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