نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021: المئات من مشجعي منتخب إنكلترا يحاولون اقتحام ملعب "ويمبلي" بلندن

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مشجعو منتخب انكلترا أمام ملعب ويمبلي قبل بدء نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 بين إيطاليا وانكلترا في 11 يوليو/ تموز 2021

في محاولة للدخول من أجل حضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية 2021 التي يخوضها منتخب بلادهم ضد نظيره الإيطالي، حاول المئات من المشجعين الإنكليز اقتحام بوابات ملعب "ويمبلي" بلندن. وفيما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل أن بعض المشجعين نجحوا في تجاوز السياج وتوجهوا نحو الملعب، أصر مسؤولو "ويمبلي" على أن أحدًا لم يخترق الملعب.

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لم ينتظر مشجعو المنتخب الإنكليزي بدء المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية 2021 لدخول ملعب "ويمبلي" بلندن، بل حاول المئات منهم اقتحام بوابات الملعب في محاولة للدخول من أجل حضور المباراة المنتظرة لتحقيق الحلم وانتزاع اللقب لأول مرة في تاريخ المنتخب الإنكليزي.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المناصرين وهم يحاولون تجاوز الخطوط التي وضعها مراقبو الملعب ورجال الشرطة، حيث توترت الأجواء قبل ساعات من النهائي.

وبينما بدا أن بعض المشجعين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو نجحوا في تجاوز السياج وتوجهوا نحو الملعب، أصر مسؤولو ويمبلي على أن أحدًا لم يخترق الاستاد.

وقال متحدث باسم الملعب "نحن نتعامل مع حادث وقع في محيط الأمن الخارجي للملعب، بدعم من الشرطة. تم تفعيل إجراءات السلامة بشكل سريع في المناطق المعنية ولم تكن هناك خروقات أمنية من قبل المشجعين الذين لا يحملون التذاكر لدخول الملعب".

وبدأ الهيجان خارج الملعب قبل وقت طويل من صافرة انطلاق المباراة، حيث تجمع آلاف المشجعين على طريق "أولمبيك واي".

كان بعض المشجعين الثملة يرمون الحجارة وزجاجات الجعة والبلاستيكية بالإضافة إلى المخاريط المرورية في حين أشعلوا المشاعل الحمراء والألعاب النارية.

ولم تلتزم الغالبية بالتباعد الاجتماعي، في حين تجمع المشجعون من دون أقنعة بمجموعات كبيرة على مقربة من الملعب.

ومع استمرار القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، تم تحديد السعة الاستيعابية للنهائي في ويمبلي بـ 67500 شخص، مع حوالي 7500 مقعد مخصصة لمشجعي إيطاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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