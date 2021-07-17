دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يحرز اللقب العاشر في تاريخه بعد فوزه على كايزر شيفس 3-0

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي. لاعب نادي الأهلي المصري يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع زملائه. استاد القاهرة في 15 مايو 2021.

توج الأهلي المصري حامل اللقب بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في النهائي على كايزر شيفس الجنوب بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الت دارت بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. وبهذا اللقب يعزز الفريق المصري رقمه القياسي في المسابقة بعشرة ألقب.

إعلان اقرأ المزيد

أحرز الأهلي المصري لقبه العاشر في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه على كايزر شيفس الجنوب إفريقي 3-0 في مباراة نهائية أجريت على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسجل أهداف الفريق المصري كل من محمد شريف (53) ومحمد مجدي أفشة (64) وعمر السولية (74)

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع طرد لاعب كايزر شيفس هابي ماشيان قبل لحظات من نهايته، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد ( في أي أر).

وفي الشوط الثاني، استفاد لاعبو الأهلي من النقص العدد للفريق الجنوب أفريقي ليفرضوا سيطرتهم على مجريات المباراة ويسجلوا ثلاثة أهدف كاملة.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك