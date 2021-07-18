السلوفيني تاداي بوغتشار يفوز بطواف فرنسا للدراجات للعام الثاني على التوالي

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السلوفيني تاداي بوغاتشار (وسط) يعبر خط النهاية في نهاية المرحلة الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات. باريس في 18 يوليو/تموز 2021.
السلوفيني تاداي بوغاتشار (وسط) يعبر خط النهاية في نهاية المرحلة الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات. باريس في 18 يوليو/تموز 2021. © أ ف ب.
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: عثمان طايبي
8 دقائق

فاز دراج فريق الإمارات السلوفيني تاداي بوغتشار بلقب طواف فرنسا للدراجات للعام الثاني على التوالي، بعدما تمكن من قطع خط النهاية الأحد على جادة الشانزيليزيه في باريس متصدرا، وبعد 21 يوما من المنافسة الشديدة ومسافة 3400 كلم. وكان الفوز بالمرحلة الـ21 الأخيرة من نصيب البلجيكي فوت فان أيرت.

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توج دراج فريق الإمارات السلوفيني تاداي بوغتشار بلقب طواف فرنسا للدراجات للعام الثاني تواليا، بعدما قطع خط النهاية الأحد على جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس متصدرا.

وبعد 21 يوما و3400 كلم، تجاوز بوغتشار خط النهاية في المركز الأول في الترتيب العام النهائي، في وقت كان الفوز بالمرحلة الـ21 الأخيرة من نصيب البلجيكي فوت فان أيرت.

تغريدة طواف فرنسا للدراجات

واحتفظ السلوفيني بلقب أحرزه العام الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما انتزع الصدارة في المرحلة ال20 قبل الأخيرة، لكن تتويج النسخة 108 كان مستحقا تماما لابن الثانية والعشرين عاما، حيث فرض هيمنته بشكل كامل منذ المرحلة الثامنة التي انتزع فيها القميص الأصفر.

أفضل دراج تحت 25 عاما وملك الجبال

كما فاز بوغتشار بجائزتي أفضل دراج تحت 25 عاما والقميص المنقطة لملك الجبال، وهي ثلاثية حققها أيضا في أول مشاركاته العام الماضي.

ورغم فوزه بثلاث مراحل فقط في هذه النسخة ليضيفها إلى الانتصارات الثلاث التي حققها العام الماضي، عرف بوغتشار كيف يدير أفضليته في صدارة الترتيب العام ما مكنه من حسم الانتصار لصالحه وتجاوز خط نهاية المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة بين شاتو وباريس لمسافة 108.4 كلم، محافظا على نفس الفارق أمام ملاحقيه في الترتيب العام.

وأنهى السلوفيني النسخة 108 متقدما بفارق 5:20 دقائق على فينغيغارد، و7:03 د على كاراباس، بعدما حل في المرحلة الختامية في المركز الثاني والسبعين بنفس توقيت ملاحقيه اللذين حلا في المركزين 97 و88 على التوالي.

تغريدة طواف فرنسا للدراجات

البلجيكي فوت فان أيرت يفوز بالمرحلة الختامية

وفاز البلجيكي فوت فان أيرت بالمرحلة الختامية وهو الذي حقق انتصاره الثاني تواليا والثالث في نسخة هذا العام والسادس في تاريخ مشاركته في هذا الطواف. وتقدم أيرت في نهاية المرحلة بفارق السرعة النهائية على مواطنه ياسبر فيليبسن والبريطاني المخضرم مارك كافنديش، الذي فوت عليه فرصة الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في مراحل طواف فرنسا وتحقيق انتصاره الخامس والثلاثين على صعيد المراحل.

 وكان البريطاني البالغ 36 عاما عادل في المرحلة الثالثة عشرة الرقم القياسي للبلجيكي إيدي ميركس الذي صمد 46 عاما في الطواف العريق.

تغريدة طواف فرنسا للدراجات

  • ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 21:

   1- البلجيكي فوت فان أيرت: 2:39:37 ساعة

   2- البلجيكي ياسبر فيليبسن: بنفس التوقيت

   3- البريطاني مارك كافنديش: بنفس التوقيت

   4- السلوفيني لوكا ميزغيتش: بنفس التوقيت

   5- الألماني أندري غرايبل: بنفس التوقيت

  • ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام: 

   1- السلوفيني تاداي بوغتشار: 82:56:36 ساعة

   2- الدنماركي يوناس فينغيغارد: بفارق 5:20 دقائق

   3- الإكوادوري ريتشارد كاراباس: بفارق 7:03 د

   4- الأسترالي بن أوكنور: بفارق 10:02 دقائق

   5- الهولندي فيلكو كيلدرمان: بفارق 10:13 د   

فرانس24/ أ ف ب

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