طوكيو 2021

ألعاب طوكيو الأولمبية تفقد شعبيتها في اليابان ورئيس اللجنة الدولية ينفي احتمال إلغائها

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال موفد فرانس24 إلى اليابان وديع فيعاني إن "رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد اعتبر أن إلغاء ألعاب طوكيو لم يكن واردا ولا حتى مجرد احتمال، رغم الصعوبات الكبيرة التي عانى منها المنظمون وتراجع شعبية هذه الألعاب في اليابان، مع ارتفاع نسبة المناوئين لتصل 80 بالمئة". مضيفا "عندما نجول في شوارع طوكيو نلاحظ غياب الشعارات خلافا لما نراه عادة في مثل هذه الألعاب أو البطولات الدولية. وعندما نسأل اليابانيين ما إذا كانوا مهتمين بمتابعة الألعاب الأولمبية، يجيبون بالنفي".