وفد فرنسا لأولمبياد طوكيو... 378 رياضيا يطمحون للتتويج بالذهب

الرياضيون الأربعة الذين سيحملون الراية الفرنسية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2021

يعلق الوفد الفرنسي المشارك في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 آماله على رياضات المبارزة بالسيف وألعاب القوى والسباحة والألعاب الجماعية لحصد أكبر قدر من الميداليات. وسيحمل كل من لاعب الجمباز سمير آيت سعيد ولاعبة الجودو كلاريس أبينينو الراية الفرنسية في حفل الافتتاح. وتدور هذه الألعاب وسط إجراءات صحية مشددة خوفا من انتشار فيروس كورونا بين الوفود المشاركة مع إجراء المنافسات بدون حضور جماهيري.

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وسط أجواء تخيم عليها جائحة كورونا، يشارك 378 رياضيا فرنسيا في أكثر من أربعين مسابقة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 أملا في حصد أكبر قد ممكن من الميداليات.

وتبدو الرياضات الجماعية وألعاب القوى والمبارزة بالسيف والسباحة والرماية الأقرب لحصد ميداليات أولمبية لفرنسا.

المبارزة بالسيف

يعول الوفد الفرنسي على رياضة المبارزة بالسيف، التي تعد الرياضة الفرنسية الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية، لحصد عدد كبير من الميداليات مع مشاركة بطل العالم 2019 في سلاح الشيش إنزو لوفور إضافة إلى أبطال العالم في اختصاص الفرق وصاحبة فضية بطولة العالم في سلاح الشيش بولين رانفييه.

وعبر كل دورات الأولمبياد، جلبت هذه الرياضة لفرنسا 118 ميدالية ملونة منها 42 ذهبية.

ألعاب القوى

في ألعاب القوى، التي تضم أكبر عدد من الرياضيين الفرنسيين المشاركين في الأولمبياد قرابة سبعين رياضيا، تعلق آمال فرنسا على حامل فضية بطولة العالم 2019 في اختصاص رمي المطرقة كونتان بيغو وصاحب البرونزية العالمية في سباق 110 أمتار حواجز باسكال مارتينو لاغارد.

وتأمل ميلينا روبار ميشون في حصد ميدالية جديدة في طوكيو باختصاص رمي القرص بعد نيلها الميدالية البرونزية في ريو دي جانيرو.

فيما سيحاول متسابق الديكاثلون كيفين ماير تقديم أفضل مستوى لديه لحصد الذهب في هذا الاختصاص.

السباحة

أما في السباحة، ينشد بطل العالم 10 كم سباحة في المياه الحرة مارك أنطوان أوليفيي حصد الذهب هذه المرة بعد نيله الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016.

وتأمل السباحة المختصة في سباقي 50 متر و100 متر فراشة ماري واتال في حصد ميدالية أولمبية خاصة وأنها فازت بميداليتين فضية وذهبية في هذين السباقين في بطولة أوروبا للسباحة لعام 2019.

وتشارك فرنسا في هذا الرياضة بـ21 سباحا.

الجمباز

سبعة رياضيين فرنسيين يشاركون في هذا الاختصاص، أبرزهم سمير آيت سعيد الذي يشارك في مسابقة حصان القفز بفضل نيله برونزية بطولة العالم 2019 في هذا الاختصاص.

ويملك آيت سعيد، الذي سيتولى حمل الراية الفرنسية عن الرجال في حفل الافتتاح، ذكريات مؤلمة مع الأولمبياد بحكم إصابته بكسر مزدوج في عظمة الساق والشظية في دورة ريو دي جانيرو بعد أن كان أحد المرشحين لنيل الميدالية الذهبية.

الرماية

في هذه الرياضة الفردية، تشارك فرنسا بعشرة رياضيين في اختصاصات الرمي بمسدس هوائي لمسافة 10 أمتار وبندق هوائي لمسافة 10 أمتار والرماية من مسدس شوزن سكيت والمصيدة.

ويأمل بطل أوروبا في الرماية بالمسدس الأولمبي لمسافة 25 متر جان كيكامبوا في التتويج بالميدالية الذهبية بعد فوزه بالبرونز في الأولمبياد الماضي.

الرياضات الجماعية

تشارك فرنسا في أولمبياد طوكيو في مسابقات الروغبي وكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة.

وفريقا كرة اليد الرجالي والنسائي الأقرب للصعود إلى منصة التتويج الأولمبية.

وسيكون على منتخب فرنسا للرجال، حامل فضية أولمبياد ريو دي جانيرو تقديم أفضل أداء، ممكن لخطف الذهب من بطل العالم المنتخب الدانماركي بقيادة نجمه مايكل هانسن.

ولدى السيدات، يتوجب على الفرنسيات، حاملات فضية الأولمبياد السابق، تجاوز خيبة الخروج من الدور الأول من مونديال 2020 أملا في نيل ميدالية أولمبية جديدة.

في كرة القدم، يشارك المنتخب الأولمبي الفرنسي بقيادة اللاعب المخضرم أندري بيار جينياك أملا في حصد ثاني ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخه بعد دورة لوس أنجلس سنة 1984.

La photo officielle de l’Équipe de France Olympique de football 🇫🇷 #Tokyo2020 pic.twitter.com/QpVb4nfzJ0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 7, 2021

الجودو

تدخل فرنسا المسابقة بسبعة مصارعين أبرزهم بطلة أوروبا 2021 في وزن أقل من 52 كغ أماندين بوشار وصاحبة فضية بطولة أوروبا مارغو بينو في وزن أقل من 70 كغ وشيرين بوكلي بطلة أوروبا 2020 في وزن أقل من 48 كغ.

وستحاول بطلة العالم في وزن أقل من 63 كغ كلاريس أبينينو تجاوز خيبة خسارة نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو والعودة بالميدالية الذهبية من طوكيو. وسيكون حمل أبينينو لراية الوفد الفرنسي في حفل افتتاح الأولمبياد حافزا إضافيا لها لتقديم أفضل مستوياتها.

الكاراتيه

تسجل رياضة الكاراتيه دخولها للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية، ويأمل بطل العالم في وزن أقل من 67 كغ سيتفن دا كوستا في حصد الذهب الأولمبي لبلاده.

وتشارك فرنسا في هذا الاختصاص بثلاثة رياضيين.

عمر التيس

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