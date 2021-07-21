أولمبياد طوكيو: انطلاق المنافسات في فوكوشيما وسط إجراءات صحية مشددة

وسط إجراءات صحية صارمة، افتتحت الأربعاء الألعاب الرياضية ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي بمباريات السوفتبول، وذلك قبل يومين من موعد انطلاقه رسميا. وقرر المنظمون إطلاق المنافسات من منطقة فوكوشيما التي تعرضت لكارثة نووية في آذار/مارس 2011.

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افتتحت المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو الصيفي الأربعاء، قبل يومين من انطلاقه رسميا، بمباريات السوفتبول في فوكوشيما التي تعرضت لزلزال وكارثة نووية عام 2011، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السباق ضد كوفيد-19 لم ينته بعد.

وتمكنت اليابان من الفوز بنتيجة ساحقة على أستراليا 8-1 في أولى المسابقات الرياضية للألعاب المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظل حالة طوارئ صحية مفروضة في البلاد.

وقرر المنظمون إطلاق المنافسات من المنطقة التي تعرضت لكارثة نووية في آذار/مارس 2011، بعد زلزال مدمر بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي وتسونامي هائل أدى إلى انصهار نووي وتلويث المناطق المجاورة بالإشعاع، ما جعل بعض البلدات غير صالحة للسكن لسنوات وشرد عشرات الآلاف من السكان.

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب تنظم في "فقاعة صحية" محكمة حيث يتم إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد-19" يوميا مع اعتماد مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بحال تواجدهم خارج المنافسات، التمارين، تناول الطعام أو النوم.

الألعاب لا يمكن أن تكون "خالية من المخاطر"

من جانبه، أشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمام جلسة للجنة الأولمبية الدولية، إلى أن الألعاب لا يمكن أن تكون "خالية من المخاطر".

وأوضح للمندوبين الذين يرتدون الكمامات والمتباعدين اجتماعياً أنه "لا شيء خال من المخاطر في الحياة، هناك فقط مخاطر أكبر، أو مخاطر أقل. وقد بذلتم قصارى جهدكم". وأضاف أن "علامة النجاح في الأسبوعين المقبلين ليست صفر حالات. علامة النجاح هي التأكد من تحديد الحالات وعزلها وتتبعها والعناية بها بأسرع ما يمكن".

وفي وقت سابق، أعلن عن ثماني حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا مرتبطة بالألعاب، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79 حالة.

دب بين المتفرجين

ورغم عدم وجود مشجعين في منافسات السوفتبول في فوكوشيما، فقد شوهد متفرج غير متوقع قبل المباراة: دب ظهر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء مبكراً.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "لم نتمكن من العثور على الدب أو القبض عليه، وبينما لن يكون هناك أي متفرج في المدرجات، نحن في حالة تأهب ونبحث عن الدب حول الموقع".

توقيف لاعب أسترالي بسبب المخدرات

ومع انطلاق المنافسات الرياضية، أوقف اللاعب الأسترالي جيمي كيرموند مؤقتاً بعدما جاء اختباره إيجابياً لفحص الكوكايين في 26 حزيران/يونيو.

ووفقا لسياسة مكافحة المنشطات الأسترالية، لديه الآن فرصة لتحليل العينة "ب". وذكرت تقارير أسترالية أن كيرموند لم يسافر إلى طوكيو مع باقي أعضاء الوفد.

وأكد اتحاد الفروسية الأسترالية أن "السيد كيرموند ممنوع من المشاركة في أي حدث خاضع لقوانين وكالة مكافحة المنشطات، لا سيما دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما يزال التعليق المؤقت ساري المفعول".

فرانس24/ أ ف ب

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