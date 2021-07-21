طوكيو2021

الألعاب الأولمبية طوكيو 2021: انطلاق منافسات كرة القدم بهزيمة مفاجئة لسيدات الولايات المتحدة

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

قبل يومين من حفل الافتتاح، انطلقت أولى مسابقات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بالرياضات الجماعية تتقدمها كرة القدم النسائية والسوفتبول وسط إجراءات صحية مشددة بسبب جائحة كورونا. وبدأت منافسات كرة القدم بهزيمة مفاجئة لسيدات الولايات المتحدة أمام السويد 0-3. وحققت سيدات البرازيل فوزا كاسحا على الصينيات 5-0 وفارت بريطانيا على شيلي 2-0. وسيشهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل الافتتاح الذي سيدور دون جمهور، ككل منافسات الأولمبياد، بصفته رئيس الدولة المضيفة للدورة المقبلة في باريس سنة 2024.