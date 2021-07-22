طوكيو 2021: هزيمة ثقيلة لفرنسا أمام المكسيك وتعادل ثمين لمصر أمام إسبانيا في افتتاح مباريات كرة القدم

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حقتقت المكسيك فوزا ساحقا على حساب فرنسا في افتتاح مسابقة كرة القدم الرجالية في الألعاب الأولمبية.

في افتتاح مسابقة كرة القدم الرجالية في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، تكبدت فرنسا، التي تسعى لذهبية ثانية بعد 1984، هزيمة ثقيلة أمام المكسيك 1-4 في طوكيو ضمن المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا فوز اليابان ضد جنوب أفريقيا. فيما فرضت مصر تعادلا ثمينا في لقائها مع إسبانيا في المجموعة الثالثة بينما انهزمت السعودية أمام ساحل العاج 1-2 في أولى مباريات المجموعة الرابعة.

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مني المنتخب الفرنسي بخسارة مذلة أمام المكسيك 1-4 في طوكيو ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو التي شهدت أيضا فوز اليابان على جنوب أفريقيا 1-0.

ولم تجذب مسابقة كرة القدم المخصصة للاعبين دون 23 عاما باستثناء ثلاثة فوق هذا السن، نجوم المستديرة، نظرا لازدحام الرزنامة وانطلاقها بعد اختتام كأس أوروبا وكوبا أمريكا.

ويغيب أمثال البرازيلي نيمار الذي قاد البرازيل للقب 2016 على أرضها، الفرنسي كيليان مبابي والمصري محمد صلاح الذي رفض فريقه ليفربول التخلي عن خدماته في هذه الفترة قبل بداية الموسم.

وتقدمت المكسيك بعد دقيقتين على الاستراحة عبر أليكسيس فيغا، وضاعفت الأرقام عن طريق سيباستيان كوردوفا (55).

وكان المدرب الفرنسي سيلفان ريبول قد سعى إلى استدعاء أمثال إدواردو كامافينغا، جوناثان إيكونيه أو أوريليان تشواميني، لكن شدّ الحبال مع أنديتهم حرمه ذلك.

كما استدعى ريبول المهاجمين بطل العالم فلوريان توفان والدولي السابق أندريه بيار جينياك (35 عاما) المحترف في المكسيك منذ 2015 مع تيغريس.

وقلص جينياك الذي خاض آخر مبارياته مع المنتخب الأول في نهائي كأس أوروبا 2016 الفارق من نقطة الجزاء (69)، لكن المكسيك ردت بهدفين لكارلوس أنتونا (80) وإدواردو أغيري (90+1).

قال ريبول بعد الخسارة "نحن خائبون بالطبع بسبب النتيجة وتوازن أدائنا. كنا بحاجة لتأدية جيدة لكن هذا لم يحصل".

L'Equipe de France Olympique s'incline face au Mexique 🇲🇽🇫🇷

🔜 Prochain match dimanche (10H) face à l'Afrique du Sud #MEXFRA #Tokyo2020 pic.twitter.com/f0z28vkeyE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 22, 2021

تعادل ثمين لمصر وخسارة للسعودية

افتكت مصر نقطة ثمينة من إسبانيا بعد تعادلهما بدون أهداف الخميس في سابورو، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثالثة.

ودفع شوقي غريب مدرب مصر التي حلت رابعة في 1928 وبلغت ربع النهائي في 1924 و1984 و2012، بتشكيلة عول فيها على الحارس محمد الشناوي، المدافعين أحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" والمهاجم رمضان صبحي.

وقال غريب لقناة بي إن سبورتس القطرية "هذه أوّل مرة نلعب مع الثلاثة الكبار. في الشوط الثاني، رغم الضغط، كنا نهاجم أفضل".

وتابع "في المجمل أنت تواجه أبطال أوروبا، أنا سعيد بالأداء وأكثر في الشوط الثاني".

بدوره، قال حجازي الذي ساهم بخبرته بحصد التعادل "البداية صعبة دوما. استعدنا ودرسنا منتخب إسبانيا جيدا. هذه نقطة هامة في بداية مشوارنا. أتمنى أن تكون المباريات المقبلة أفضل في الاستحواذ".

وفي مباراة أخرى من نفس المجموعة، منيت الأرجنتين بهزيمة مفاجئة أمام أستراليا 2-0.

خسارة السعودية أمام ساحل العاج

في المجموعة الرابعة، خسرت السعودية أمام ساحل العاج في يوكوهاما 1-2.

افتتحت ساحل العاج التسجيل باكرا عبر عبد الإله العامري عن طريق الخطأ عندما كان يحاول إبعاد كرة عرضية (39)، لكن السعودية عادلت عن طريق سالم الدوسري بتسديدة جميلة جدا من مشارف منطقة الجزاء (44).

وسار الدوسري على خطى لاعب الوسط السابق فؤاد أنور الذي سجل في كأس العالم ومونديال الأندية والألعاب الأولمبية.

وفي الشوط الثاني، منح فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان الإيطالي المنتخب العاجي هدف الفوز بيسارية أرضية من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس (66).

أجرى المدرب سعد الشهري عدة تغييرات، وكاد الدوسري يسجل التعادل لكن كرته ارتدت من العارضة (83)، لتنتهي المباراة بفوز ساحل العاج التي أكملت اللحظات الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد أبوبكر دومبيا.

وفي مباراة أخرى من نفس المجموعة حققت البرازيل حاملة اللقب انتصارا كبيرا على ألمانيا صاحبة فضية نسخة ريو دي جانيرو 4-2.

وفي المجموعة الثانية، حققت نيوزيلندا بداية طيبة بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف كريس وود (72) فيما فازت رومانيا على هندوراس 1-0.

فرانس24/ أ ف ب

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