الألعاب الأولمبية

ريبورتاج 1/5 - طوكيو 2021: مسابقتا البيسبول والسوفتبول تعودان إلى الألعاب... فما الفرق بينهما؟

تعود رياضتا السوفتبول والبيسول إلى الألعاب الأولمبية من بوابة دورة طوكيو. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بعد غيابهما منذ دورة 2008، تعود مسابقتا السوفتبول والبيسبول إلى الألعاب الأولمبية من بوابة دورة طوكيو. وتتفرع هاتان المسابقتان من رياضة واحدة ويشتركان في المبادئ الأساسية للعب مع اختلافات بسيطة في حجم ولون الكرة ومساحة الميدان، إذ يتنافس الرجال في مسابقة البيسبول فيما تتبارى السيدات في لعبة السوفتبول. ونشأت هذه الرياضة في إنكلترا لكنها أخذت شكلها النهائي في الولايات المتحدة ليعبر البيسبول الحدود ويصبح الرياضة الوطنية في اليابان. تقرير: سوار سويهي،أرمال كو وسيلفان روسو.