الألعاب الأولمبية

مباشر: حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وسط إجراءات صحية مشددة

مئات الأشخاص يتجمعون أمام الملعب الأولمبي قبيل افتتاح الأولمبياد في طوكيو. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

على الرغم من كل العراقيل، تبدأ رسميا الجمعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بحفل افتتاح يحضره ألف شخص فقط من الشخصيات الرسمية يتقدمهم إمبراطور اليابان ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيس الدولة المضيفة للنسخة المقبلة. ويطغى فيروس كورونا -خصوصا متحورته "دلتا"- على أكبر حدث رياضي عالمي بتسببه في إقامة المنافسات خلف أبواب موصدة في سابقة في تاريخ الألعاب. تابعوا أحداث أولمبياد طوكيو لحظة بلحظة على موقع فرانس24.