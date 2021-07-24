الألعاب الأولمبية

ريبورتاج 2/5 - طوكيو 2021: لاعبة التايكواندو الأردنية جوليانا الصادق تعزز حضور العرب في الأولمبياد

لاعبة التايكواندو الأردنية جوليانا الصادق خلال استعدادها لأولمبياد طوكيو 2021. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

تحتل اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق المركز السابع عالميا والثاني آسيويا لما دون 67 كلغ في رياضة التايكواندو، وستمثل منتخب بلادها وتعزز حضور النساء العربيات في الألعاب الأولمبية. وكانت الصادق أول لاعبة عربية وأردنية تحصد الميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الآسيوية، كما حصدت 15 ميدالية ذهبية في البطولات الدولية، وتسعى للحصول على ميداليتها السادسة عشرة في طوكيو. يذكر أن الرياضيين الأردنيين تدربوا وفقا لخطة استمرت لسنوات لإيصال أكبر عدد ممكن منهم إلى أولمبياد طوكيو.