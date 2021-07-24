طوكيو 2021: التونسي محمد خليل الجندوبي يحرز الميدالية الفضية في رياضة التايكواندو

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لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي يحرز فضية وزن 58 كيلوغراما في التايكواندو بعد خسارته من الإيطالي فيتو ديلاكيلا. 24 تموز/يوليو 2021.

أحرز لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي السبت الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 بعد أن كان قد تأهل إلى المباراة النهائية ضمن منافسات وزن 58 كلغ بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019، لكنه لم تمكن من الفوز على الإيطالي فيتو ديلاكيلا في المباراة الأخيرة. وبذلك، يكون الجندوبي قد حصد أولى ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو.

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فاز لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي (19 عاما) بالميدالية الفضية في منافسات وزن 58 كلغ لفئة الرجال، بألعاب طوكيو 2021 الأولمبية، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019. وبذلك، يكون الجندوبي قد حصد أولى ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو.

وواجه الجندوبي اللاعب الإيطالي فيتو ديلاكيلا في المباراة الأخيرة لكنه لم يتمكن من التغلب عليه. وخسر الجندوبي في المجموع النهائي 12-16 في مباراة متقاربة جداً وتكتيكية. وتقدم التونسي في الجولة الأولى 5-2، قبل أن يخسر في الجولتين التاليتين 4-6 و3-8.

وكان التونسي الشاب قد بلغ نصف النهائي بتغلبه في ربع النهائي السبت على الإثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية 32-9. وكان قد انتقل إلى ربع النهائي على حساب الروسي المنافس تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف، عندما حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11.

وسبق للجندوبي أن فاز ببرونزية التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلغ في الأرجنتين، وذهبية الألعاب الأفريقية 2019 في العاصمة المغربية الرباط لوزن 54 كلغ.

كما حصد ذهبية البطولة الأفريقية في داكار بالسنغال العام الحالي. ولم يشارك في بطولة العالم في مانشستر عام 2019، لعدم منحه تأشيرة من السلطات البريطانية، على الرغم من الموافقة على منحها لكامل أعضاء الوفد حينها، وبالرغم من المطالبات والوعود.

ولدى السيدات، خرجت المصرية نور عبد السلام أمام التركية رقية يلدريم التي فازت بمجموع نقاط نهائي 21-20 في وزن 49 كلغ، على الرغم من تفوق المصرية في آخر جولتين (4-9، 9-8، و7-4).

وفي الوزن عينه، ودعت المغربية أميمة البوشتي بخسارتها في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم جايونغ 10-19.

فرانس24/ أ ف ب

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