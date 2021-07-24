موفد فرانس24: لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي يضمن ميدالية ذهبية أو فضية قبل خوض النهائي

ضمن لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي إحراز ميدالية ذهبية أو فضية في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 بعد تأهله صباح السبت إلى المباراة النهائية ضمن منافسات وزن 58 كلغ بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019. وقال موفد فرانس24 إلى طوكيو وديع فيعاني إن الجندوبي سيخوض النهائي عند الساعة 14:45 (12:45 بتوقيت غرينتش).

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ضمن لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي (19 عاما) إحراز ميدالية ذهبية أو فضية في منافسات وزن 58 كلغ لفئة الرجال، بألعاب طوكيو 2021 الأولمبية، بعد أن تأهل صباح السبت إلى المباراة النهائية بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019.

وفاز الجندوبي في المجموع النهائي 25-19، بعدما انتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، وحسم التونسي الجولتين الأخيرتين لصالحه 4-3 و16-11 أمام جون. وبات على مشارف إحراز أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو الذي انطلقت منافساته رسميا مساء الجمعة.

وكان التونسي الشاب قد بلغ نصف النهائي بتغلبه في ربع النهائي السبت على الإثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية 32-9. وكان قد انتقل إلى ربع النهائي على حساب الروسي المنافس تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف، عندما حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11.

وسيلعب الجندوبي في المباراة النهائية في وقت لاحق اليوم، معالإيطالي فيتو ديلاكيلا.

ولدى السيدات، خرجت المصرية نور عبد السلام أمام التركية رقية يلدريم التي فازت بمجموع نقاط نهائي 21-20 في وزن 49 كلغ، على الرغم من تفوق المصرية في آخر جولتين (4-9، 9-8، و7-4).

وفي الوزن عينه، ودّعت المغربية أميمة البوشتي بخسارتها في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم جايونغ 10-19.

فرانس24/ أ ف ب

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